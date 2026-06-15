Volles Haus im Dom im Berg. Die Kleine Zeitung lud zur großen Wahldiskussion, die Spitzenkandidaten der sieben im Gemeinderat vertretenen Parteien und gut 300 interessierte Menschen sind gekommen. Unter dem Motto „Graz hat Fragen“ wurden die heißen Themen im Wahlkampf angesprochen: Innenstadt, Verkehr, Sicherheit, Deutschkenntnisse in der Schule.

„Ja, es geht um die Erreichbarkeit“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). „Möglichst alle müssen ins Zentrum kommen, das haben wir gemacht.“ Dafür erntet sie höhnisches Gelächter aus Teilen des Publikums – und Kritik der Oppositionsparteien. Speziell die Parkplatzfrage sorgte für Emotionen. Philipp Pointner (Neos) bringt es so auf den Punkt: „Je näher zum Zentrum, desto Tiefgarage.“ Bei der Forderung nach mehr Park&Ride-Plätzen am Stadtrand sowie einem Tiefgaragenring, den Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) in den Ring wirft, sind sich die meisten am Podium einig – umso erstaunter fragen die Moderatoren Sonja Krause und Bernd Hecke, warum bei all dieser Einigkeit in den vergangenen fünf Jahren kein einziger P+R-Platz gebaut wurde.

Der Verkehr wird zum „Kulturkampf“

Schwentner will die Verkehrspolitik nicht auf Parkplätze reduziert wissen und bedauert, dass das Thema „zu einem Kulturkampf wird“. Klatschen und Buh-Rufe. Hohensinner bedauert eher „eine Bevormundungspolitik durch die aktuelle Koalition: Die Leute wären bereit, umzusteigen, aber da braucht es attraktive Angebote.“

Nächster Halt: Öffi-Preise. Warum sind die in Graz so teuer? Die jährlichen Preiserhöhungen mit 1. Juli „gehen uns auch auf den Zeiger“, formuliert es Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) salopp. Um dann zu erklären, dass die Preisgestaltung beim Verkehrsverbund liegt, „wo das Land den Vorsitz hat und das Einstimmigkeitsprinzip gilt“. Dort, wo man könne, unterstütze man – etwa die 100 Euro Zuzahlung zum Klimaticket, die sich auf zwei Millionen Euro summieren. „Und die Mobilitätscard, mit der Menschen mit der Sozialcard um 60 Euro eine Jahreskarte bekommen. „Das gibt es sonst nirgends“, so Kahr.

Um das und andere Sozialausgaben finanzieren zu können, braucht es für Hohensinner „eine starke Wirtschaft. Das ist die nachhaltigste Form der Sozialpolitik und die kommt mir bei dieser Koalition viel zu kurz.“ Unternehmer hätten keine Ansprechpartner in der Linkskoalition, was zu heftigem Widerspruch von Kahr und Schwentner führt. Man unterstütze, wo man als Kommune unterstützen könne – von der Parkgaragenfrage bei Magna, Flächenwidmungsplänen für den Ausbau von Siemens, Bebauungsplänen für den Ausbau von Anton Paar und anderes mehr. „Was wir nicht können, ist, Industriearbeitsplätze schaffen“, so Kahr.

Wer mit wem nach der Wahl? Zarte Signale von KPÖ und ÖVP

Bei der Sicherheit drehte sich viel um eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum. „In Unterführungen etwa beim Bahnhof, am Jakominiplatz“, nennt FPÖ-Spitzenkandidat René Apfelknab mögliche Plätze. „Es war fünf Jahre eure Verantwortung, in der Sicherheit etwas weiterzubringen – aber es ist nichts weitergegangen“, findet KFG-Mann Michael Winter. Auch da regt sich Widerspruch seitens der Koalition: „Es ist nicht gut, aber besser geworden“, sagt SPÖ-Chefin Doris Kampus mit Blick auf den Volksgarten. „Ich hab dort mein Büro und bekomme das täglich mit.“

Wer mit wem? Das wollten die beiden Schülerinnen Julia Gandler und Angelina Ilic (HAK Grazbachgasse) wissen. Ja, zuerst werde gewählt, aber sowohl Kahr als auch Hohensinner ließen durchschimmern, dass eine Zusammenarbeit nach der Wahl vorstellbar wäre.