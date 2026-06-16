Keine zwei Wochen vor der Graz-Wahl tritt der Landtag am Dienstag zur Sitzung zusammen. Heikle Themen wie die Reform der Kinderbetreuung hat die Koalition erst gar nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Die SPÖ richtet aber eine „Dringliche Anfrage“ zur Gesundheitsversorgung an Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP). Schließlich beackert SPÖ-Abgeordnete und Grazer Spitzenkandidatin Doris Kampus im Wahlkampf dieses Thema. Die Grünen haken wiederum beim Hitzeschutz ein. Sandra Krautwaschl will von FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer Konkretes über die Auswirkungen von Hitze auf Menschen in Armut erfahren.

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Jagd- und Feuerwehrgesetz

Auf Gesetzesebene stehen zwei Punkte am Programm. Beim Jagdgesetz werden wie angekündigt die Zuständigkeiten bereinigt. Am Rande werden auch Nachtzielgeräte für die „Entnahme“ von Wölfen, Bibern etc. als zulässig erklärt. Im Vorfeld sorgte etwa das Töten von Bibern für Kritik: „Das Verfolgen der europarechtlich streng geschützten Biber geht in die völlig falsche Richtung. Wild sein ist kein Verbrechen“, betonte WWF-Expertin Sarah Layendecker.

Und auch das Feuerwehrgesetz wird nach längerem Hin und Her als Novelle im Landtag landen.