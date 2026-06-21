Hand aufs Herz: Wer hat schon mal ein Wahlprogramm gelesen? Wir haben genau das getan, und zwar mit allen größeren Parteien, die am kommenden Sonntag zur Gemeinderatswahl antreten. Für diejenigen unter euch, denen dazu die Zeit fehlt, folgt ein Überblick über die wichtigsten Forderungen – inklusive ein paar Punkte, mit denen ihr wahrscheinlich nicht gerechnet habt.

Die KPÖ setzt auf Gemeinschaft

Der Fokus liegt auf dem Ausbau von kommunalen Dienstleistungen und auf Daseinsvorsorge. Die Stadt soll also Grundstücke kaufen und den kommunalen Wohnbau weiter fördern. Der Ausbau städtischer Infrastruktur und die Erschließung neuer Geschäftsfelder, wie etwa mit dem Energiewerk Graz, sollen die Einnahmen der Stadt Graz erhöhen. Im KPÖ-Programm steht: „Privatisierung ist Diebstahl am öffentlichen Eigentum“ – da verlässt man politischen Boden, „Diebstahl“ ist ein Strafrechtsdelikt.

Der Klassiker ist die Einführung von Vermögenssteuern und die höhere Besteuerung von Konzernen. Damit verbunden wünscht sich die KPÖ Löhne, Gehälter und Pensionen „von denen man leben kann“.

Das kennst du noch nicht: Die KPÖ fordert ein Verbot des Verkaufs von Energy-Drinks an Kinder unter 14 Jahren. Große Mengen Zucker, schädliche Substanzen und hoher Koffeingehalt seien schädlich für deren Gesundheit, heißt es im Programm. Vorbild sind mehrere EU-Länder, in denen es bereits Altersbeschränkungen gibt.

Die KPÖ-Spitze bei der Präsentation ihres Programms im Mai © APA / Erwin Scheriau

Die ÖVP will einen Kurswechsel

Der Fokus liegt auf einem Kurswechsel im Verkehr. Mehr Park-&-Ride-Anlagen am Stadtrand sollen Pendlern den Umstieg auf Öffis ermöglichen. Deren Ausbau will die ÖVP „endlich vorantreiben“, vor allem zu den Knoten Webling und Don Bosco. Zudem sollen eine Gehsteigoffensive in den Außenbezirken und ein modernes Leihradsystem kommen. Das Ziel laut Programm: „Weniger Verkehr in der Innenstadt“ bei besserer Erreichbarkeit.

Der Klassiker der ÖVP in Graz ist die Innenstadt. Ein Tiefgaragenring und ein Parkleitsystem sollen sie per Auto besser erreichbar machen – damit würde man aber wohl mehr Verkehr anziehen. Zudem plant die ÖVP, das City-Management personell und finanziell aufzustocken. Bei der Sicherheit und der Sauberkeit sieht die ÖVP in der Innerstadt ebenfalls noch Verbesserungspotenzial.

Das kennst du noch nicht: Wenn es nach der ÖVP geht, soll eine Güter-Bim schwere Lasten künftig emissionsarm über Logistik-Hubs transportieren.

DIE ÖVP-Liste für Graz präsentiert ihr Wahlprogramm. © KLZ / Gerald Winter-pölsler

Die Grünen wollen Graz noch grüner

Der Fokus liegt auf Verkehr und Stadtentwicklung. Die Öffi-Kapazitäten will man um 30 Prozent erweitern und das Radwegnetz ausbauen. Mehrere Hot-Spots sollen verkehrsberuhigt werden. „Grätzelplätze“ sollen die Aufenthaltsqualität erhöhen. Die Menschen sollen dort „alles finden, was sie wirklich brauchen“, von Gastronomie über Handel bis Kinderbetreuung und begrünte Aufenthaltsflächen.

Der Klassiker ist erneuerbare Energie. Die Grünen planen Photovoltaik an Schulen und am Flughafen – ein Projekt, das die Holding bereits plant. Außerdem will man in Kooperation mit Unternehmen deren Dächer, Fassaden und Parkplätze nutzen. Auch auf die Geothermie will man setzen – was OMV & Co. ebenfalls schon tun.

Das kennst du noch nicht: Die Grünen wollen einen Stadtplan für die „essbare Stadt Graz“ mit allen Obstbäumen und Beerensträuchern erstellen. Grazerinnen und Grazer sollen dort auf einen Blick sehen, wo sie frische Früchte finden.

Judith Schwentner und Timon Scheuer präsentieren die grünen Sujets für die Graz-Wahl © KLZ / Gerald Winter-pölsler

Die FPÖ will einen Heimvorteil

Der Fokus liegt auf Menschen, welche die FPÖ als „Österreicher“ versteht. Die sollen Vorteile bei der Vergabe von Gemeindewohnungen, im Sozialsystem, bei der Familiengründung, bei der Förderung von Vereinen oder im Kulturbereich haben. Nachteile müssen Fremde nach FPÖ-Definition in Kauf nehmen. Den Bau von Moscheen und Gebetshäusern will man verhindern. Graz soll ein Minarettverbot bekommen – das wäre, wenn rechtlich überhaupt möglich, Sache des von FPÖ und ÖVP dominierten Landtages.

Der Klassiker der FPÖ sind die Parkplätze. Die Freiheitlichen geben eine Parkplatzgarantie ab. „Kein Parkplatz weniger in der nächsten Periode“, lautet das Versprechen, mit dem die Blauen Stimmen gewinnen wollen.

Das kennst du noch nicht: Auch die Grazer FPÖ fordert die Wirtshausprämie nach niederösterreichischem Vorbild. Gasthäuser sollen Förderungen bekommen, wenn traditionell österreichische Gerichte wie Wiener Schnitzel oder Kaiserschmarrn auf der Karte stehen.

Mario Kunasek mit René Apfelknab am Tisch in der Seifenfabrik zum Wahlkampfauftakt der FPÖ zur Graz-Wahl © Mario Gimpel

Die SPÖ skizziert ihre Stadt der Zukunft

Der Fokus liegt im Programm auf Bildung. Im Mittelpunkt steht die Chancengleichheit. Um die zu erreichen, fordert die SPÖ die gemeinsame Gesamtschule von sechs bis 14 Jahren. Unterschiede zwischen den Stadtteilen will man bekämpfen, indem man die Schulqualität zwischen Osten und Westen angleicht. Hürden beim Zugang zu Hochschulen möchte man abbauen.

Der Klassiker der SPÖ im Wahlkampf ist die Gesundheit. Die zentrale Forderung sind 17 Gesundheitszentren – eines in jedem Stadtbezirk. Außerdem will man Kassenstellen für Ärzte attraktiver machen und Wahlarztpraxen zurückdrängen. Regionale Qualitätsunterschiede in der Versorgung will die SPÖ bekämpfen. In den Bereichen Ernährung, Psyche und Bewegung soll es mehr Beratung geben. Insgesamt ist die Gesundheit aber vor allem ein Bundesthema, wo die SPÖ die Ministerin stellt.

Das kennst du noch nicht: Mit einem Museum für Arbeit will die SPÖ „den häufig unterschätzten kulturellen und historischen Stellenwert der ArbeiterInnenbewegung hervorheben“.

SPÖ-Spitzenkandidatin Doris Kampus bei einer Pressekonferenz mit dem Titel "Gesundheitsnotstand stoppen“ © APA / Annemarie Happe

Die Neos setzen auf die Jungen

Der Fokus der Neos liegt auf Jugend und Bildung. Eine Fixplatzgarantie für Kinderbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr soll sicherstellen, dass Kinder früh Deutsch lernen, und gleichzeitig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern gewährleisten. Nachgelagerte Studiengebühren und Stipendien sollen Studienplätze finanzieren, ohne die soziale Herkunft zum Faktor zu machen. Mit Starterwohnungen mit Kaufoption wollen die Neos die Perspektive junger Menschen auf Wohneigentum verbessern.

Der Klassiker der Neos ist die Verwaltung – oder besser gesagt das Sparen in der Verwaltung. KI soll's möglich machen. Zudem will man die Bezirksräte streichen. Dabei geht's „weniger ums Geld als ums Prinzip“, denn die meisten Bezirksräte arbeiten ehrenamtlich.

Das kennst du noch nicht: Weil sich Graz kein neues Stadion leisten kann, soll der Bund, wenn es nach den Neos geht, ein Nationalstadion in Graz bauen. Eine ÖVP-Idee aus dem Landtagswahlkampf.

Neos ziehen zum Wahlkampfauftakt für die Graz-Wahl mit pinken Luftballons durch die Stadt © Neos

Die KFG denkt groß

Der Fokus der KFG liegt auf den großen Themen. Viele Forderungen wie die „Überwindung der Europäischen Union in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung“, die Ablehnung des Asylwesens oder strengere strafrechtliche Konsequenzen für Tierquäler werden nicht auf Gemeindeebene verhandelt. Kommunal relevant ist etwa die Forderung nach einem „zielgerichteten Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel“.

Der Klassiker der KFG ist die Sicherheit. Man fordert die Liberalisierung des Waffenrechts. Minderjährige sollen leichter an Pfeffersprays kommen. Außerdem will man Informationen und Ausbildung für Selbstverteidigung und Nahkampf anbieten.

Das kennst du noch nicht: Die KFG fordert Tierschutz und Ernährungskunde als Schulfächer. Ein Anreizsystem soll außerdem zum Erhalt der eigenen Gesundheit anregen. Eine weitere Forderung ist die verstärkte Förderung von Hochbegabten durch die Einführung spezieller Hochbegabtenschulen.