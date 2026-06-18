Drei Jahre nach einem tödlichen Schusswaffenangriff an einer Schule in Belgrad hat ein serbisches Gericht die Eltern des minderjährigen Todesschützen wegen Vernachlässigung und Kindesmisshandlung schuldig gesprochen und zu Gefängnisstrafen verurteilt. Das Gericht in der serbischen Hauptstadt verhängte gegen den Vater des Buben am Donnerstag 14 Jahre und sechs Monate Haft, die Mutter erhielt eine Gefängnisstrafe von knapp drei Jahren.

Auch Wachmann erschossen

Bei dem Angriff an einer Belgrader Volksschule im Mai 2023 waren neun Schüler und ein Wachmann erschossen worden. Das gleiche Gericht hatte die Eltern bereits Ende 2024 verurteilt, ein Berufungsgericht hatte das Urteil jedoch im vergangenen November aufgehoben und eine Neuverhandlung des Falls angeordnet. Dabei kam das Gericht nun erneut zum gleichen Urteil. Der Täter selbst, der bei der Tat erst 13 Jahre alt war, kann wegen seines Alters nicht juristisch zur Verantwortung gezogen werden. Er ist inzwischen in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht.