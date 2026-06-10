Das Menschenhirn, es kann nicht anders: Ereignisse, die aus dem fassbaren Erfahrungsrahmen fallen, brennen sich ihm ein. In Graz gewesen zu sein und sich nicht an den 10. Juni 2025 zu erinnern, ist daher fast unmöglich. Auch in der Redaktion bleibt der Tag des Amoklaufs am Gymnasium Dreierschützengasse präsent. Üblicherweise ist dem Großraumbüro auch bei schütterer Besetzung die Geschäftigkeit anzuhören, die in ihm herrscht. An diesem Tag lag eine drückende Stille über dem Newsroom, obwohl auf Hochtouren gearbeitet wurde; während die Kolleginnen und Kollegen in der erforderlichen Sensibilität und Dringlichkeit das unsägliche Geschehen recherchierten, erfassten, publizierten. In professionelle Rastlosigkeit und mitmenschliche Betroffenheit mischte sich persönliche Sorge um Familienmitglieder, Freundinnen, Bekannte. Eine Kollegin ereilte die Nachricht, dass ihr Neffe, ein junger Lehrer, unter den Schwerverletzten war. Ein Kollege konnte seine Tochter erst nach Stunden unverletzt aus einer der Betreuungszonen holen.

Ein Jahr: Was ist das für Familien, die Tod und Trauma erlitten haben? Wie machen Eltern weiter, wenn ihr Kind getötet wurde? Wie steht es um Opferschutz und Opferhilfe ? In diesen Wochen, rund um den ersten Jahrestag der schrecklichen Tat, hat unsere Redaktion sich vorgenommen zu berichten, wie es weiterging mit den Überlebenden, mit der Schule, mit der Stadt. Und wir versuchen die Konsequenzen einzuordnen, die aus den Ereignissen gezogen wurden: Ist genug geschehen? Ist das Richtige geschehen? Wir wollen erzählen, was erzählt werden muss; behutsam und ohne Vereinnahmung.

Nicht zuletzt zeigt sich dabei, dass jede Öffentlichkeit auch ihre Grenzen hat. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums Dreierschützengasse leben uns das vor. Sie begehen den Tag heute miteinander, in der Schule, unter sich. Mancher tut sich damit schwer, auch das ist verständlich, aber: Die Kinder selbst haben das entschieden. Unterstützt von Expertinnen und Experten sind sie nach wie vor dabei, ihren eigenen Umgang mit der Tragödie und ihren Folgen zu finden.

Dass manche Wege im Gehen entstehen, ist eine Binsenweisheit, aber für die Kinder der Dreierschützengasse ist sie auch schwierige Realität. Eine, die ihnen viel Kraft und Resilienz abverlangt, gerade weil sich die große Wunde dieser unfassbaren Tat nach nur einem Jahr noch nicht geschlossen hat. Dabei zeigen sich diese jungen Menschen dieser Realität auf eine Weise gewachsen, die man nur bewundern kann. Und die wir uns ruhig zum Vorbild nehmen sollten. Wenn wir dürfen. Denn möglicherweise ist es neben all den monströsen Forderungen, mit denen die jungen Überlebenden sich seit einem Jahr konfrontiert sehen, auch eine weitere Zumutung: dass sie uns ein Beispiel sein sollen. Tatsächlich aber bekommen wir als Angehörige einer Gesellschaft, die sich angesichts ständiger Krisen und Tragödien angewöhnt hat, in Zerrüttung zu existieren, von diesen Jugendlichen vorgelebt, wie sich Entsetzliches überstehen ließe: durch Zusammenhalt. Was für ein Hoffnungsschimmer an diesem Tag!

Ihnen alles Gute!

Herzlich,

Ute Baumhackl