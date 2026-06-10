Das Gedenken an den Amoklauf vor einem Jahr am Grazer BORG Dreierschützengasse findet im Stillen statt. Eine große öffentliche Gedenkfeier gibt es nicht, die kleinen finden ebenso unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Umstand, der bereits vorab für Diskussionen sorgte, auch unter den Betroffenen und Hinterbliebenen.

Bereits am Dienstag haben die Stadtregierung, Landesvertreter und Betroffene und Angehörige im Grazer Rathaus der Opfer gedacht. Worte des Erinnerns sprachen die Direktorin des BORG Dreierschützengasse, Liane Strohmaier, der Obmann des Elternvereins, Mirza Candic sowie Bürgermeisterin Elke Kahr. „Der Jahrestag bot Gelegenheit, innezuhalten und an die Menschen zu erinnern, die durch die Tat ihr Leben verloren haben. Graz hält zusammen. In stillem Gedenken und in Verbundenheit mit allen, die von den Ereignissen betroffen sind", hieß es seitens der Stadt.

„Mitgefühl für die Betroffenen“

Das Land gedachte am Mittwoch mit einem interreligiösen Gedenkakt im Grazer Dom. „Dieser stand ganz im Zeichen der Stille und des Mitgefühls für die Betroffenen", hieß es danach in einer Aussendung. Durch den Gedenkakt führten Dompfarrer Ewald Pristavec, Superintendent Wolfgang Rehner und Imam Sakib Zekan.

An der Grazer Erzherzog-Johann-Brücke wurde ein Banner mit der Aufschrift „#Gewaltprävention #BrauchenWir*!!!“ angebracht. Von wem ist bisher unklar. Davor wurden Kerzen abgestellt © Klz / Stefan Pajman

Auch an der Schule steht der heutige Tag im Zeichen des Gedenkens und des Zusammenhalt. Dass der Tag im kleinen Rahmen, nur mit den Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern verbracht wird, hat die Schulgemeinschaft selbst in einer Abstimmung entschieden. Am Mittwochnachmittag findet zudem ein privat organisiertes Gedenken am Grazer Zentralfriedhof statt.

Gedenkminute im Ministerrat

Aber nicht nur in Graz hielt man inne, schaffte Raum für die Erinnerung an die verlorenen Leben. Im Ministerrat hielt die Bundesregierung eine Gedenkminute ab.

„Auch heute gibt es keine Worte, um den Schmerz, die Fassungslosigkeit und die Trauer auszudrücken, die durch diesen Gewaltexzess eines Einzelnen angerichtet wurde“, wurde Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in einer Aussendung zitiert. Menschlichkeit und Mitgefühl seien die stärkste Antwort auf Hass und Gewalt. „Heute und jeden Tag, wir werden euch nie vergessen“, führte er weiter aus.

„Sicherheit beginnt mit guter psychischer Gesundheit“

Auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) betonte, der Amoklauf habe „sich tief in das Gedächtnis unserer Gesellschaft eingebrannt”. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) erklärte: „Schulen müssen ein sicherer Ort sein, damit sich Kinder und Jugendliche bestmöglich entfalten können. Unsere Sicherheit beginnt mit guter psychischer Gesundheit.“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen erinnerte im Kurznachrichtendienst X an die Tat. „Es bleibt unsere Aufgabe, alles zu tun, um die Hinterbliebenen zu unterstützen mit allem, was wir als Gemeinschaft haben", hieß es von ihm dazu.

Verbrechensopfergesetz wird novelliert

Auch politisch hat der Amoklauf etwas bewegt. Das Waffengesetz wurde bereits geändert. Eine Novellierung des Verbrechensopfergesetztes soll folgen. Geplant seien insbesondere die Verdoppelung der Pauschalentschädigung für Schmerzengeld, erleichterte Ansprüche für vulnerable Opfergruppen sowie ein Ausbau der psychosozialen und klinisch-psychologischen Unterstützung. Der Gesetzesentwurf werde nun zur Begutachtung vorgelegt.