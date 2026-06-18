Die intensive Suche nach einem achtjährigen Kind, das am Mittwochabend in der Drau bei Selnica Podravska nahe Legrad im Norden Kroatiens verschwunden ist, wird auch am Donnerstag fortgesetzt. Das berichtet das kroatische Nachrichtenportal Dnevnik.hr unter Berufung auf die zuständige Polizeibehörde.

Nach Angaben der Polizei ging die Meldung über das Verschwinden des Kindes gegen 20.40 Uhr ein. Unmittelbar danach wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben Polizeikräften sind auch Feuerwehrleute, Mitglieder des kroatischen Bergrettungsdienstes (HGSS), Taucher sowie zahlreiche freiwillige Helfer aus der Region im Einsatz.

Inoffizielle Badestelle

Die Suche gestaltet sich schwierig, da die Drau derzeit einen hohen Wasserstand führt. Legrads Bürgermeister Ivan Sabolić erklärte, dass sich der Vorfall an einer inoffiziellen Badestelle ereignet habe. Trotz fehlender offizieller Freigabe werde dieser Abschnitt des Flusses seit Jahren von vielen Einwohnern als Badeplatz genutzt.

Medienberichten zufolge soll das Kind gemeinsam mit seinem Bruder unterwegs gewesen sein. Aus bislang ungeklärten Gründen sei es in den Fluss gegangen und anschließend von den starken Strömungen erfasst worden. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Die Familie lebt nach Angaben lokaler Medien in unmittelbarer Nähe des Unglücksortes.