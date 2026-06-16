Ein Mädchen, das bei einem Mountainbike-Unfall in Bozen schwer verletzt wurde. Ein Kärntner Pensionist, der nahe Zadar in Kroatien bei einem Sturz auf einem Boot schwere Rückgratverletzungen erlitten hat.

Beide Patienten wollten so rasch wie möglich zurück nach Österreich, um hier operiert und intensivmedizinisch versorgt zu werden. Weil jede Minute zählte, hob der Notarzthubschrauber der ARA Flugrettung ab und flog die Opfer ins Kepler-Klinikum nach Linz bzw. ins Klinikum Klagenfurt.

Mit 230 km/h unterwegs

Derzeit sind diese Ambulanzflüge die Ausnahme, doch das wird sich ab 4. Juli ändern: Dann ist der Hubschrauber ARA-3 wieder am Nassfeld stationiert, bis 6. September. Während dieser Zeit befindet sich dort nicht nur die Basis für Einsätze innerhalb Österreichs, sondern auch für Ambulanzflüge in den Alpe Adria-Raum. Die fliegende Intensivstation – ein Hubschraubermodell H145 von Airbus – erreicht mit ihren 230 km/h Fluggeschwindigkeit Einsatzorte im Umkreis von 400 Kilometern vom Nassfeld in maximal 100 Minuten, erklärt Thomas Jank, Geschäftsführer der ARA Flugrettung: „So sind wir etwa in nur rund 50 Flugminuten in Venedig, in einer Stunde in Florenz.“ An der kroatischen Adria-Küste reicht das Einsatzgebiet von ARA-3 bis südlich von Zadar, auch Flüge in der Nacht sind möglich.

Nina Becker, leitende Notärztin der ARA Flugrettung und praktische Ärztin in St. Stefan/Gailtal © ARA Flugrettung/ Tomas Kika

Ein Flug von Zadar nach Klagenfurt dauert etwa eine Stunde statt einer sechs- bis siebenstündigen Fahrt im Rettungsauto. Begleitet und betreut werden die Patienten von einer aus vier Personen bestehenden Crew aus Piloten, Flugrettern und Notärzten. „Wir haben an Bord alle Geräte, die aktuell in der modernen Notfallmedizin Verwendung finden“, sagt Jank. Er rechnet mit zehn bis 20 Einsätzen in der Sommersaison.

Thomas Jank, Geschäftsführer ARA Flugrettung © ARA Flugrettung

Ein Angebot, das natürlich etwas kostet – mehrere Tausend Euro pro Flug. Die ARA Flugrettung wird grundsätzlich von sogenannten Assistancen beauftragt. Das sind Agenturen, die für Versicherungen diese Rückholungen abwickeln. Die Kosten werden von der jeweiligen Versicherung übernommen.

Kostenfrage vorab klären

„Es ist auch möglich, dass wir direkt von der verunfallten oder erkrankten Person oder von deren Angehörigen angefordert werden“, sagt Jank. Diese Person bekommt von der ARA eine Rechnung, die sie ­– im Idealfall – bei einer Versicherung einreicht. „Ratsam ist es im Anlassfall, vorher seine Versicherung zu kontaktieren, um abzuklären, ob die anfallenden Kosten ganz oder teilweise übernommen werden“, sagt der ARA-Chef.

Übrigens: Ambulanzflüge der ARA gibt es das ganze Jahr über, allerdings mit dem in Reutte in Tirol stationierten Hubschrauber RK-2. Dieser ist nicht an eine sogenannte Vorhalteverpflichtung gegenüber dem Land Tirol gebunden – im Unterschied zum Hubschrauber RK-1 in Fresach in Kärnten. Der darf nur in ganz speziellen Ausnahmesituationen für solche Transporte eingesetzt werden. Für den ARA-3 am Nassfeld gibt es keine Vorhalteverpflichtung, sodass Ambulanzflüge völlig unproblematisch möglich sind.