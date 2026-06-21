„Haustiere erlaubt“ steht auf den Homepages vieler Hotels und Campingplätze. Und doch kann es vorkommen, dass Herrchen oder Frauchen aus verschiedensten Gründen den Vierbeiner nicht in den Sommerurlaub mitnehmen können. In solchen Fällen ist Christa Valentin zur Stelle. Die Deutsche zog vor 20 Jahren nach Kärnten und betreibt seit 2014 in Hermagor ihre Hundepension „Only for Dogs“. Hunde spielten in ihrem Leben seit jeher eine große Rolle. „Ich bin seit 1995 im Hundesport als Trainerin und Ausbilderin aktiv“, erzählt Valentin. Die Idee, eine Hundepension zu gründen, geisterte ihr schon länger durch den Kopf. Das eine habe schließlich zum anderen geführt und die Idee wurde in die Tat umgesetzt.

Egal ob Schäferhund, Boxer, Zwergpudel, Rauhaardackel oder Mischling – bei „Only for Dogs“ sind alle Rassen willkommen. „Wir unterscheiden auch nicht, ob männlich oder weiblich, groß oder klein, kastriert oder unkastriert“, sagt Valentin. Wichtig sei ihr nur, dass die Vierbeiner handelbar sind und sich von der 55-Jährigen und ihrem Mann Thomas an- und ableinen lassen.

Kunden von nah und fern

Bei den Valentins hat jeder Hund seinen Platz. „Bei Sympathie dürfen sie zu zweit oder auch zu dritt sein“, erklärt die Wahl-Kärntnerin. Ob die vierbeinigen Besucher auf Zeit im Haus, in einem speziellen Hundebereich oder in geräumigen, schattigen Zwingern leben, hängt davon ab, wo sie sich am wohlsten fühlen. Mehrmals am Tag kommen die Hunde nach draußen. Auf dem Grundstück befinden sich vier eingezäunte Wiesen, dort können die Hunde nach Herzenslust tollen. „Morgens und abends geht mein Mann außerdem mit ihnen spazieren“, schildert Valentin, die bei der täglichen Bewegung stets auf die einzelnen Bedürfnisse der Tiere Rücksicht nimmt.

Steht der Einzug eines neuen Gasthundes bevor, lädt Valentin den oder die Besitzer zu einem Kennenlernen vorab ein. „Falls es gewünscht wird, kann auch ein Schnuppertag vereinbart werden“, sagt die Tierliebhaberin. Beim Einzug muss der Hund einen gültigen Impfpass mit aufrechtem Impfstatus und einen Zeckenschutz haben. Futter und Decken bringen die Besitzer selbst mit. Das habe sich laut Valentin in all den Jahren bewährt. Zu ihren Stammkunden zählen Hundebesitzer aus nah und fern. „Ich habe Kunden aus Deutschland, den Niederlanden, Kärnten, Tirol und der Steiermark“, erzählt sie. Die Unterbringung pro Tag kostet 30 Euro, für längere Aufenthalte erstellt Valentin ein individuelles Angebot. „Die ersten Buchungen für die Sommermonate erhalte ich bereits im Jänner und Februar“, berichtet sie. Im Juli und August hat Valentin noch einzelne, freie Kapazitäten.

Qualität statt Quantität

Unweit von Valentin entfernt, in der Nachbargemeinde St. Stefan/Gail, liegt die Hundepension von Rudolf und Renate Druml. Diese betreiben sie seit etwa fünf Jahren im kleinsten Rahmen, beschreibt der Gailtaler. „Mir geht es um Qualität und nicht um Quantität.“ Auch in seinem Leben spielten Hunde eine große Rolle. „Ich war 45 Jahre Diensthundeführer beim Zoll im Bereich „Drogensuche“ und leitete 20 Jahre das bundesweite Diensthundewesen im Bundesministerium für Finanzen“, erzählt Druml.

Grundsätzlich nehme er in seinem „Fellnasenresort“ alle Rassen auf. „Es sei denn, der Hund ist ein grundloser Heuler oder Beller. Diese Art der Unerzogenheit wird von mir nicht toleriert“, stellt er klar. Gruppenhaltung gibt es keine, jedem Hund wird ein Apartment – geteilt in Wohn- und Schlafraum – in der Größe von 28 Quadratmetern zugewiesen. Pro Tag und inklusive Übernachtung kostet die Unterbringung 37 Euro. Darin enthalten ist zwar die Fütterung von selbst mitgebrachtem Spezialfutter und die Verabreichung von Medikamenten, nicht jedoch zusätzliches Spazierengehen. „Ich biete separat Spaziergänge an, die von einem Hunde-Sitter mit extra Verrechnung durchgeführt werden. Jedoch waren bis zum heutigen Tag alle Kunden zufrieden. Die Hunde bewegen sich im angebotenen Freigelände, sodass ein weiterer Auslauf unnötig ist“, erklärt Druml.

2021 gründete Rudolf Druml sein „Fellnasenresort“ © Kk/privat

Hohe Nachfrage

Auch bei den Drumls findet vor der Aufnahme des Hundes ein persönliches Kennenlernen statt. Im Zuge dessen führt Druml die Besucher über die Anlage, um ihnen die Haltung zu zeigen. Bei Übergabe des Vierbeiners muss ebenfalls ein gültiges Impfzeugnis vorgewiesen und Unterbringungsvertrag unterschrieben werden.

Ein Großteil von Drumls Kunden sind Stammkunden, sie kommen von Südtirol bis Leoben zu ihm ins Gailtal. „Viele Urlauber nutzen zudem mein Angebot der Tagesbetreuung.“ Maximal vier bis fünf Hunde nimmt Druml auf. Die Plätze während der Sommermonate sind schnell vergriffen, aber „es ergeben sich aber immer wieder Lücken“, so der Gailtaler.