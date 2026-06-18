Rund 70 Organistenstellen seien in der Steiermark derzeit unbesetzt, heißt es im Pressetext zur Veranstaltung „Agathes Musikkoffer – Luftikus“, die am Freitag in der Stadtwerke Hartberg Halle stattfindet. Veranstaltet vom Verein Sakralkunst Oststeiermark, der „die Förderung sakraler Kunst als wesentliches Ziel hat“, widmet man sich ab 10 Uhr eine Stunde lang dem mächtigen Instrument.

Ziel sei es, Kinder und Jugendliche für die Orgel zu begeistern, sodass im besten Falle neue Organisten heranwachsen, „die einmal in einer Kirche oder gar im Konzertsaal vor Publikum spielen wollen“.

Rund 350 Kinder bereits angemeldet

Gemeinsam mit der Organistin Julia Zeinler, der Flötistin Lorina Vallaster und Veronika Mandl, die als „Agathe“ in einer Art Schauspiel das „geheime Wesen“ der Orgel ergründet und durch das Programm führt, verwandelt sich die Stadtwerke Hartberg Halle zeitweise in eine Mischung aus Konzert- und Theatersaal.

Spielerisch und mit der Protagonistin „Agathe“, gespielt von Veronika Mandl, wird Kindern das Musikinstrument Orgel nähergebracht © Paul Mandl

Dabei steht die Protagonistin „Agathe“ vor einem Rätsel: Sie bekommt ein Geschenk, bestehend aus vielen Teilen, die zusammengesetzt werden wollen. Wie das gelingt und was dabei herauskommt, erfahren die Zuschauer im Konzert.

Kostenloser Workshop, spielerischer Zugang

Dass man mit der Veranstaltung auch in Hartberg einen Nerv trifft, zeigt das Interesse von rund 350 Kindern. Viele davon kommen aus Hartbergs Kindergärten und der Volksschule. Organisiert wurde der Workshop in Zusammenarbeit mit den beiden Leiterinnen der „de la Tour Schulen davinci Hartberg“, Julia Pfeifer und Marianne Gande, sowie der Stadtgemeinde Hartberg.

Der Workshop ist übrigens kostenlos, startet um 10 Uhr und dauert in etwa eine Stunde. Anmeldungen sind auch für Kurzentschlossene nicht notwendig. „Einfach vorbeikommen und dabei sein“, freut sich Marianne Gande über das bevorstehende Event, zu dem jeder herzlich eingeladen ist.