Rhythm and Blues und Soul standen im Theater im Keller in Zeltweg im Mittelpunkt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Blue Monday“ sorgte die Band „Maximum R&B“ für einen stimmungsvollen Konzertabend.

Seit rund sieben Jahren musiziert die Formation in ihrer aktuellen Besetzung und hat sich mit hochwertigen Interpretationen bekannter Rhythm-and-Blues- und Soul-Klassiker einen Namen gemacht. Auf der Bühne standen Gernot Strebl an den Blasinstrumenten, Manuel Schuster an der Gitarre, Burkhard Frauenlob an Piano und Orgel, Martin Reitmann am Bass sowie Klaus Wonisch am Schlagzeug.

Reise durch Musikgeschichte

„Maximum R&B“ entführte die Zuhörer auf eine musikalische Reise durch mehrere Jahrzehnte der Rhythm-and-Blues-Geschichte und überzeugte durch ein fein abgestimmten Zusammenspiel sowie virtuosen Soli. Von entspannten Soul-Grooves bis zu kraftvollen Rhythm-and-Blues-Nummern spannte sich der musikalische Bogen des Abends.

Das Publikum dankte den Musikern mit lang anhaltendem Applaus.