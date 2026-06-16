Es war wieder diese perfekte Intonationsreinheit – selbst bei den diffizilsten Harmonien – die staunen ließ. Zudem waren die fünf Sänger stets eines Sinnes und trafen genreübergreifend immer den richtigen Stil und Ausdruck: Die King’s Singers sind eine Klasse für sich und längst über Jahrzehnte zur Marke geworden.

Bereits zum vierten Mal in Millstatt

Nicht umsonst gelten Peter Hicks und Edward Button (Countertenöre), Julian Gregory (Tenor), Joseph Edwards (Bariton) und Nick Ashby (Bariton/Bass) als „Könige des A-cappella-Gesangs“. Bereits zum vierten Mal gastierten die fünf Briten bei den Musikwochen in der vollen Stiftskirche von Millstatt. Sie führten humorvoll auf Deutsch durch den Abend und begeisterten das Publikum mit einem genreübergreifenden Programm: Mit Renaissance-Musik, etwa von William Byrd („Misere mei Deus“) und Thomas Tallis („If ye love me“). Aus dem 12. Jahrhundert war „O Euchari“ von Hildegard von Bingen zu hören, das von Edward Button solo von der Orgelempore intoniert wurde und eine ungemein mystische Stimmung erzeugte. Neben drei Chansons von Claude Debussy und Liedern aus der Romantik – etwa von Fanny Mendelssohn („Abendlich“) – wurde mühelos in raffinierten Arrangements zwischen E- und U-Musik hin und her geswitcht. Mit Charme und Witz sangen sie etwa „Short People“ von Randy Newmann oder „Blackbird“ von den Beatles. Und wieder einmal gelang es ihnen damit mühelos, das Publikum von den Sitzen zu reißen.