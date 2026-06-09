„Das Orchester ist wirklich phantastisch“, sagt Chin-Chao Lin. Der Chefdirigent des Kärntner Sinfonieorchesters ist während der Probenpause ins Foyer gekommen, wo gerade die Pressekonferenz zur kommenden Spielzeit stattfindet. Mit dem KSO-Galakonzert „Scheherazade“, bei dem auch David Kosviners Preisträgerwerk des Fheodoroff-Kompositionspreises uraufgeführt wird, verabschiedet sich das Stadttheater in die Sommerpause. Am Pult steht Lin, der für die neue Saison eine stärkere Präsenz des Orchesters ankündigt: „Das KSO verdient es, viel mehr gehört zu werden. Wir wollen die Präsenz im kommenden Jahr erhöhen.“ Geplant sind unter anderem Konzertprogramme unter den Mottos „Paris“ und „Fernweh“. Eröffnet wird das neue Jahr mit Beethovens 9. Sinfonie, der „Rausschmeißer“ der Saison ist ein Konzert unter dem Motto „All that Jazz“ mit Musik von Bernstein, Weill und Schostakowitsch.

Das Kärntner Sinfonieorchester lädt am 14. Juni zum Galakonzert © Karlheinz Fessl

Auf der Hauptbühne stehen kommende Saison elf Premieren auf dem Programm, das unter dem Motto steht: „Mensch, wo bist du? Kje si, človek?“ Denn angesichts der Weltlage fragen sich Intendant Aron Stiehl und sein Team: „Wo bleibt die Menschlichkeit, die Humanität in diesen Tagen der Extreme, des Streitens, der Krisen und der Kriege?“ Eine Antwort finde sich in der Kultur, denn diese sei „die Seele des Menschen“, so der Intendant. Mit sechs Musiktheater- und vier Schauspiel-Premieren, einem großen Angebot für junges Publikum und weiteren Veranstaltungsformaten lädt das Stadttheater zur Auseinandersetzung mit Geschichten, Perspektiven und Fragen ein, die „unser Zusammenleben heute prägen“.

Eröffnung mit „Aida“

Eröffnet wird am 17. September mit Verdis Opern-Klassiker „Aida“, die tragische Liebesgeschichte der äthiopischen Prinzessin Aida und des ägyptischen Feldherrn Radamès wird Aron Stiehl selbst inszenieren. Mit dem Ballett „Cinderella“ führt das Stadttheater die Kooperation mit dem SNG Opera in Balet Ljubljana fort. Der aus Kärnten stammende Ballettchef Lukas Zuschlag wird selbst die Choreografie übernehmen. Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann steht zudem die gemeinsam mit Hans Werner Henze geschaffene Oper „Der Prinz von Homburg“ auf dem Spielplan. Die Regie übernimmt Sophie Springer, die zuletzt für „Stallerhof“ beim Österreichischen Musiktheaterpreis in der Kategorie „Beste Regie“ nominiert wurde; die Preisverleihung findet am 8. September statt.

Das Leading Team: Josef Pepper (Referent des Intendanten), Matthias Walter (kaufmännischer Direktor), Sabrina Samonigg (Presse, Marketing), Verena Schellander (Graphik, Online-Kommunikation), Markus Hänsel (Dramaturg Musiktheater), Hans Mrak (Schauspiel-Direktor), Chefdirigent Chin-Chao Lin, Intendant Aron Stiehl © Helge Bauer

An den legendären Theatermacher und ehemaligen Stadttheater-Intendanten Herbert Wochinz erinnert man mit der ersten Schauspiel-Premiere: Goldonis „Der Diener zweier Herren“ wird in der Fassung von H. C. Artmann und Wochinz gespielt. Shakespeares „Romeo und Julia“ sei zuletzt in der Saison 1995/96 am Stadttheater gespielt worden, weiß Schauspiel-Chef Hans Mrak. Wolfgang Bauer wird überhaupt erstmals aufgeführt: Sein Stück „Magic Afternoon“ wird durch Elfriede Jelineks „Asche“ ergänzt, die Regie übernimmt Dörte Lyssewski.

Zu den „Statt Theater“-Veranstaltungen zählen unter anderem Programme mit Monika Gruber („Opern auf Bayrisch“), Josef Hader, Birgit Minichmayr sowie „Wagner zu dritt“ mit Harald Schmidt, Klaus Florian Vogt und Jobst Schneiderat. Ingeborg Bachmann wird mit ihren „Liedern von einer Insel“ gewürdigt, die ebenfalls von Hans Werner Henze vertont wurden.

Über 100.000 Besucher

Dass die Programme ihr Publikum finden, zeigt das Überschreiten der symbolträchtigen Marke von 100.000 Besucherinnen und Besuchern in der laufenden Saison, sagt Matthias Walter, kaufmännischer Direktor des Stadttheaters, bei der Programm-Pressekonferenz. Die Auslastung liegt bei 86 Prozent, aktuell zählt man 3590 Abonnentinnen und Abonnenten (111 mehr als in der letzten Saison). Zu schätzen weiß man im Haus auch die „verlässliche“ Zusammenarbeit mit Stadt Klagenfurt und Land Kärnten als Theatererhalter: Die Spielzeit ist bis 2029/30 gesichert. „Dafür sind wir dankbar, denn wir alle wissen, dass Theater unter wirtschaftlichem Druck stehen“, sagt Walter. Dass man gut gewirtschaft hat, zeigt aber auch, dass am Ende der kommenden Saison rund 500.000 Euro in die neue Steuerung der Ober- und Untermaschinerie der Bühne investiert werden können: „Das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir weiterhin das hohe Niveau halten können.“