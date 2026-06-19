Ein Drittel der Kärntner Kassenärzte nimmt keine neuen Patienten an. Dass die Mediziner nicht Tag und Nacht arbeiten können, ist verständlich. Und dass die Akutversorgung gesichert ist, wie die Ärztekammer versichert, zeugt von einem nach wie vor intakten Gesundheitssystem, von dem andere Länder nur träumen können.

Dennoch wirft diese Situation ein Problem auf. Jemand, der eine Vorsorgeuntersuchung plant und von mehreren Ärzten abgelehnt wird, gibt womöglich resigniert auf, denn es wäre ja „eh ,nur‘ eine Vorsichtsmaßnahme“. Im medizinischen Bereich ist Prävention aber enorm wichtig, um der Entstehung schwerer Krankheiten vorzubeugen oder diese frühzeitig zu erkennen. Hinzu kommt, dass die Investition in Vorsorge auf lange Sicht gesehen dem Staat wesentlich billiger kommt als immer mehr Erkrankte, die das System belasten.

Daher wäre es dringend nötig, mehr Kassenstellen zu schaffen. Und um diese besetzen zu können, muss die Politik beim Medizinstudium ein Kontingent für Studentinnen und Studenten aus Österreich sowie Anreize für junge Ärzte schaffen, im Land zu bleiben. Denn ein 24/7-Job, bei dem man trotz unermüdlichen Einsatzes Patienten die Tür weisen muss, ist wenig attraktiv.