Nicht nur für die Bäcker wird die ab 1. Juli geltende Mehrwertsteuersenkung auf manche Nahrungsmittel zur finanziellen und bürokratischen Bedrohung. Auch für die Mühlenbesitzer. „Das Gesetz ist ein Kostentreiber – sonst gar nichts. Niemand darf sich einbilden, dass dadurch auch nur irgendetwas billiger wird“, sagt Müller Mathias Trattner aus Mühldorf in Oberkärnten. Trattner (51) vermahlt im Jahr 900 Tonnen Getreide, das zu 80 Prozent aus Kärnten stammt, zu etwa 700 Tonnen Mehl. Weizenmehl, Weizengrieß, Brotmehl, Roggenmehl, Dinkelmehl, Maisgrieß und so weiter.

„Ich habe jetzt schon drei verschiedene Steuersätze zu berechnen. Nun kommt mit den 4,9 Prozent ein vierter dazu“, ächzt Trattner. Von den gemischen Mehlen wolle er „gar nicht reden“. Ein Mehl mit 50 Prozent Weizen und 50 Prozent Roggenanteil dürfe es – obwohl es gut schmeckt - aus steuerlichen Gründen gar nicht geben, weil es keinen Mehrheitsanteil hat. Trattner: „Ich muss also das Rezept ändern, um einen Steuersatz berechnen zu können.“ Für Mehle, die nicht „mit Weizenart verwandt“ sind, sei auch weiterhin ein Steuersatz von zehn Prozent zu entrichten. Für sogenannte Mühlennachprodukte bzw. Mühlennebenprodukte wie Kleie oder Futtermehl gilt 13 Prozent Mehrwertsteuer. Vermahlt eine Mühle in Auftrag bzw. als Lohntätigkeit Mehl, beträgt der Steuersatz dafür 20 Prozent.

„Bürokratie-Wahnsinn und Absurdität“

„Alle diese Prozentsätze sind bei der Umsatzsteuervoranmeldung anzugeben. Das machen Buchhaltungsprogramme, von denen viele aber keine Kommastelle kennen. Die Senkung auf die 4,9 Prozent ist also ein völliger Bürokratie-Wahnsinn und eine Absurdität“, schimpft der Besitzer der 1798 entstandenen Mühle und Arbeitgeber von zwei Vollzeit- und zwei Teilzeitkräften. Auch seine Registrierkasse schaffe die 4,9 Prozent nicht. „Ich kann sie wegwerfen und schmeiße damit 7000 Euro aus dem Fenster, weil so viel kostet mich die neue. Abartig. Mir reicht’s.“

Dass die Mehrwertsteuersenkung nur „auf Zeit“ eingeführt werden soll – also womöglich nach einem halben Jahr oder Jahr wieder zurückgenommen wird, schlage „dem Fass den Boden aus“. Trattner: „Eine Kosten-Nutzen-Rechnung hat hier in der Politik und im Nationalrat niemand gemacht.“