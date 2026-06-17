Nachdem die beiden Bäckermeister aus Gmünd, Christoph Pietschnig und Florian Jury, in der Kleinen Zeitung ihren Unmut über die versemmelte Mehrwertsteuersenkung ab 1. Juli Luft gemacht haben, schlägt nun auch die Innung Alarm. „Die Steuer entwickelt sich für uns zum bürokratischen Kraftakt“, sagt der Innungsmeister der Kärntner Bäcker, Martin Vallant. Er spricht von komplizierten steuerlichen Abgrenzungen, aufwändig anzupassenden Kassensystemen und zu bepreisenden Produkten.

Peter Storfer: „Das Gegenteil von Entbürokratisierung“

Auch der Spartenobmann der Kärntner Gewerbebetriebe, Großbäcker Peter Storfer kann das „kaum nachvollziehbare Regelwerk“ rund um die auf 4,9 Prozent verminderte Mehrwertsteuer auf bestimmte Grundnahrungsmittel nicht verstehen: „Es ist das Gegenteil von Entbürokratisierung.“

Großbäcker Peter Storfer: „Brot ist nicht Brot, Semmel nicht Semmel“ © WKK/Biedermann

Besonders problematisch sei, dass für die Einstufung einzelner Backwaren komplexe zolltarifliche Regelungen herangezogen werden. Die Bundesregierung definiert die begünstigten Lebensmittel nämlich nicht nach Begriffen (Brot, Semmeln, Mehl etc.), sondern verweist auf die sogenannte „Kombinierte Nomenklatur“, kurz KN. Ein achtstelliges EU-Zolltarifsystem, das eigentlich für die Zollanmeldung von Waren im Außenhandel verwendet wird. Brot ist diesbezüglich also nicht gleich Brot. Semmel nicht Semmel.

Erfasst, nicht erfasst

So heißt es von seiten des Ministeriums wörtlich: „Maßgeblich ist die zolltarifarische Einreihung. Fallen gewisse Gebäckarten nicht unter die KN 1905 9030, sind diese nicht vom ermäßigten Steuersatz von 4,9 Prozent erfasst.“ Es folgen die Hinweise „Verpackung irrelevant; beinhaltet auch glutenfreies Brot; Semmel bestreut mit Sesam/Kürbiskernen/Mohn oder Sonnenblumenkernen sind erfasst; Toastbrot und Sandwich, wenn es dem Unterpositionswortlaut entspricht, ist erfasst;

Laugenstangen, Sonnenweckerl, Kornspitz und Kornspitzbrot sind umfasst; abgepackte Semmeln sind erfasst; Panko und Panierbrösel sind erfasst; Cracker, Gebäckstangen, Taralli, Käsetaler/Käsewaffeln, Brotchips, Gemüsechips sowie andere Backwaren aus dem Knabber-Bereich sind nicht erfasst“. Erfasst, nicht erfasst, erfasst, nicht erfasst.

„Verstörend, wie realitätsfremd man hier vorgeht“, sagt Storfer. Und Vallant: „Es ist realitätsfremd, warum eine Bäckerei zolltarifliche Detailfragen lösen muss, um eine Semmel richtig zu besteuern.“

Probleme bei der Umstellung machen vor allem alte Registrierkassen, weil sie nicht genug Tasten haben © Fotolia

Beide stellen klar, dass sie keinesfalls gegen steuerliche Entlastungen für die Österreicherinnen und Österreicher seien. Aber das könne nicht auf Kosten der Betriebe erfolgen. Sie sagen auch, dass die Vorschläge und die Mitarbeit der Standesvertreter an der Steuersenkung vom Finanzministerium nicht angenommen worden seien. Ihre Hoffnung haben sie aber noch nicht aufgegeben - auf eine Abänderung hinsichtlich Praxistauglichkeit und auf eine Vorlaufzeit für die Betriebe.