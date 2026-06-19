Die Singgemeinschaft Unterhaus feierte unter Gründungschorleiterin Christine Russek ihr 50-jähriges Bestehen. Der Chor ist seit Anbeginn ein wichtiger Kulturträger in der Gemeinde Seeboden und bei allen wichtigen Terminen des öffentlichen Lebens präsent. Harfenistin Judith Sprenger-Laubreiter bereicherte mit der besonderen Klangfülle ihres Instruments feinfühlig das Konzert. Chorleiterstellvertreter Robert Franz dirigierte ein Werk und Sprecher Günther Aiglsperger führte wortgewandt durch das Programm.

Obmann Friedhelm Passler konnte Bürgermeister Thomas Schäfauer mit Ehefrau Dagmar, Gemeindevorstand Horst Zwischenberger, Touristiker Hellmuth Koch, den Liedschöpfer Hellmuth Drewes, die Blasmusiklegende Sigismund Seidl und vom Chorverband Rüdiger Graschitz und Hermann Laikauf begrüßen. Im Anschluss spendete Pfarrerin Dagmar Rauka-Wagner in der evangelischen Kirche in Unterhaus den Segen für die junggebliebenen Sängerinnen und Sänger.