„Ich habe mit meiner damaligen Selbstständigkeit als Wirt nie richtig abschließen können. Jetzt starte ich einen zweiten Anlauf, und hoffe, dass es besser wird als beim ersten Mal“, sagt Mario Naschenweng (34). Im März 2020 hatte er damals die Altdeutsche Weinstube gepachtet und mit viel Enthusiasmus einen Neuanfang gewagt.

Zwei Wochen später kam der erste Lockdown, bis Mai 2022 musste das alteingesessene Restaurant am Neuen Platz in Spittal noch zweimal geschlossen werden. „Damals hat mich alles angezipft. Ich wollte einfach nicht mehr“, schildert der Spittaler. In den vergangenen Jahren arbeitete er als Koch im Moserhof in Seeboden, wo er mit Eigentümer Gerhard Winkler gemeinsam eine Haube erkochte. Es folgten Stationen im Heizhaus in Villach sowie in Jochberg in Tirol. Nun ist Naschenweng wieder in Spittal gelandet und wagt in der Altdeutschen Weinstube einen Neuanfang.

Am 1. Juli eröffnet das Lokal „Wir:zhaus 1900“ © Andrea Steiner

Österreichische Klassiker

Am 1. Juli wird er das Lokal unter neuem Namen eröffnen. Im „Wir:zhaus 1900“ wird es eine erlesene Auswahl an österreichischen Weinen geben, auf der Speisekarte werden regionale, ehrliche und mit Liebe gekochte österreichische Klassiker der Wirtshausküche zu finden sein. Vom Beef Tartar, Seesaibling, Wiener Schnitzel, Filetsteak, Zwiebelrostbraten oder Erdäpfelravioli reicht das Angebot. Die Fische kommen von der Fischerei Olsacher (Millstätter See), wer auf einen süßen Abschluss hofft, wird bei einem Topfenmarillenschmarrn mit Sorbet oder einer Schokoganache garantiert fündig.

In der Küche wird übrigens nicht Naschenweng selbst das Zepter schwingen, sondern sein Freund Marco Rauter. Der gebürtige Spittaler stand schon bei Hubert Wallner und im Hotel Seefels am Herd, zuletzt hatten Naschenweng, der sich um das Service kümmern wird, und Rauter gemeinsam in Tirol gearbeitet.