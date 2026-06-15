Döbriach war am Wochenende Schauplatz der Bezirksleistungsbewerbe der Feuerwehren des Bezirkes Spittal. Am Wochenende stellten sich auf dem Festgelände insgesamt 99 Wettkampfgruppen aus rund 40 Feuerwehren den Herausforderungen in den Kategorien Bronze, Silber und Mannschaftsbewerb. Zahlreiche Zuschauer sorgten dabei für eine eindrucksvolle Kulisse. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Freiwilligen Feuerwehr Döbriach. Die Teilnehmer hatten einen Löschangriff sowie einen Staffellauf zu absolvieren. Das Bewerterteam unter der Leitung von Bernd Glanznig und Kurt Schober junior führte die Bewerbe durch.

Für besondere Spannung sorgte am Samstag das Finale in der Kategorie Silber A. Dort setzte sich die Gruppe 2 der Feuerwehr Flattach-Fragant mit der schnellsten Zeit im Löschangriff und einer fehlerfreien Leistung knapp gegen die Gruppe 5 der Feuerwehr Kaning durch. Rang drei ging an die Feuerwehr Rittersdorf. In der Kategorie Bronze A holte sich die Gruppe Olsach-Molzbichl 8 mit einem fehlerfreien Löschangriff den Sieg. Dahinter folgten die Gruppe 2 der Feuerwehr Flattach-Fragant und die Gruppe 9 der Feuerwehr Kolbnitz. Als Bezirkssieger bei den Damen wurde die Gruppe Zwickenberg 10 ausgezeichnet. Zudem nahm eine Gastgruppe aus Bayern am Bewerb teil.

Zwei Tage gute Stimmung

In der Kategorie Bronze B, bei der auch Alterspunkte berücksichtigt werden, gewann die Gruppe 7 der Feuerwehr Lendorf mit einer fehlerfreien Leistung vor der Gruppe 1 der Feuerwehr Großkirchheim und der Gruppe 3 der Feuerwehr Hauzendorf.

Am Sonntag stand der Mannschaftsbewerb auf dem Programm. Dabei werden die Gruppenmitglieder per Zufall zusammengestellt. Den Sieg sicherte sich die Mannschaft der Feuerwehr Kaning mit einer fehlerfreien Leistung denkbar knapp vor der Feuerwehr Untertweng und der Feuerwehr Tangern. Gerade in diesem Bewerb war die Unterstützung der mitgereisten Fans besonders deutlich spürbar.

Qualifikation zur Landesmeisterschaft

Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober zeigte sich erfreut über die hohe Anzahl an Teilnehmergruppen und die ausgezeichnete Stimmung während der beiden Bewerbstage. Zur gemeinsamen Siegerehrung begrüßte man unter anderem Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Peter Podesser, Landesbewerbsleiter Bernd Glanznig, die Abschnittsfeuerwehrkommandanten des Bezirks Spittal, den Zweiten Landtagspräsidenten Christoph Staudacher, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger sowie Bürgermeister und Landtagsabgeordneten Michael Maier.

Durch das Programm führte Sprecher Johann Prentner. Für die musikalische Umrahmung der Siegerehrung sorgte der Musikverein Döbriach. Am Rande der Veranstaltung wurden außerdem Schober junior und Franz Pirker für ihre langjährige Tätigkeit als Bewerter ausgezeichnet. Für die erfolgreichen Gruppen geht der Blick nun bereits zur Landesmeisterschaft, die am 27. Juni in Griffen stattfindet.