Sie spielten sich in den Dienst der guten Sache: „Troad“ – bestehend aus den Musikern Peter Unterkofler (Klarinette und Harmonika), Ernst Marinelli (Kontrabass) und Werner Ortner (Gitarre) – gestaltete am Sonntag eine Matinée im Rahmen der Ausstellung „Entfaltung“ im Alten Theaterhaus im Klostergarten Millstatt. Ulrike Kofler, die mithilfe eines extra dafür gegründeten Vereins und vielen Unterstützern vor rund zwei Jahren den idyllischen Klostergarten mit dem Alten Theaterhaus im Herzen des historischen Ortskerns von Millstatt vor dem Verfall und Verkauf rettete, gelingt es immer wieder, Künstler für ihre ehrenamtliche Arbeit zu begeistern.

Und so war es für das Trio „Troad“ eine Frage der Ehre, zugunsten des Klostergartens unentgeltlich in die Tasten und Saiten zu greifen. Die eingenommenen Spenden kommen dem Verein zugute. Unterstützt wurde Kofler bei der Matinée von einer weiteren Klostergarten-Liebenden, nämlich Gertrud Reiterer-Remenyi. Nächster Termin für alle, die im Klostergarten zwischen alten Obstbäumen swingen möchten: morgen, Dienstag, dem 16. Juni, ab 21 Uhr. Das Duo „Tante Friedl“ wird mit Folk- und Rootsmusik aus Nordamerika und ganz Europa begeistern.