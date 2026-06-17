Klagenfurt hat eine, Moosburg bekommt eine und Pörtschach möchte eine. Deshalb springt die Wörtherseegemeinde jetzt auf den Padel-Trend auf und ermöglicht den Bau einer neuen Anlage. Durch die Bank wird das Projekt auf politischer Ebene grundsätzlich begrüßt. Nur der Standort sorgt wieder einmal für einen Zwist.

Die neue Padel-Anlage wird am alten Sportplatz gebaut. Ein öffentlicher Ort, für den viele Konzepte und Ideen in den Schubladen der Gemeinde liegen. Nun hoffen die Verantwortlichen, mit der Anlage das Areal langfristig aufzuwerten. „Kinder, Jugendliche, Familien und sportbegeisterte Menschen aller Generation sollen davon profitieren“, sagt Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP), die gemeinsam mit der SPÖ für das private Padel-Projekt des ÖVP-Gemeinderats Sebastian Dernoschnig auf Gemeindegrund stimmte. Für SPÖ-Gemeindevorstand Mario Gappnig legt Pörtschach den Grundstein für eine multifunktionale Sportanlage, die zum „Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Sportbegeisterte werden soll“. Und sogar FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher spricht sich trotz des ÖVP-Anstrichs für den Bau der Anlage aus. Nur nicht für den Standort.

Parkplatz als Alternativvorschlag

Denn die Padel-Plätze werden auf der grünen Wiese errichtet, wodurch aus Pachers Sicht eine beliebte und viel genutzte Freifläche unnötigerweise versiegelt wird. „Die Volksschule, die Kita, die Kirche und die Anrainer haben keine Freude damit“, sagt Pacher, der den unmittelbar angrenzenden Parkplatz des Tennisclubs für den Bau der Anlage präferiert hätte. Dafür wäre aber eine Umwidmung notwendig gewesen.

Für Häusl-Benz stellt sich diese Diskussion nicht. „Der Standort wurde bewusst gewählt, da sich dort bereits bestehende Sportinfrastruktur befindet und die unmittelbare Nähe zu den Tennisanlagen sinnvolle Synergien ermöglicht“, sagt die Bürgermeisterin. Den Kindern und Jugendlichen würde man keine Bewegungsmöglichkeiten nehmen. „Die neue Anlage ergänzt das bestehende Angebot und stärkt den Sportstandort Pörtschach insgesamt.“

Auch Dernoschnig hat eine klare Meinung: „Der Sportplatz ist da, um ihn für Sport zu nutzen.“ Sein Projekt habe einen Mehrwert für die Jugend und den Tourismus, spätestens im Juli soll die Anlage eröffnen. Zur Investitionssumme möchte er sich nicht äußern.