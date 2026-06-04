Es war Liebe auf den ersten Blick zwischen Mario Wallner und seiner ersten Vespa. Seit 25 Jahren ist er Teil des Vespa-Clubs in Pörtschach und feiert heuer mit vielen Vespabegeisterten das zehnjährige Jubiläum der „Vespa Days“ am Wörthersee. Vor einigen Jahren entdeckte der 46-Jährige seine Leidenschaft für den italienischen Klassiker, damals mit einer „300 SuperSport GTS“. Mittlerweile ist Wallner in der Szene so angesehen, dass er sich beim Kauf einer „Special Edition“ unter 93.000 Bewerbungen durchsetzen konnte. „Es gibt 140 weltweit, drei oder vier davon sind in Österreich, und eine davon habe ich“, erklärt der Obmann.

Mithilfe von Roland Loibnegger, dem damaligen Geschäftsführer des Tourismusverbandes Pörtschach, und viel Eigenengagement wurde einst der Vespa-Club gegründet. Obwohl Wallner nicht von Anfang an Obmann war, übernahm er schnell Verantwortung. Pro Jahr steckt der Versicherungsberater mindestens 300 Stunden in seine Leidenschaft. Durch den Vespa-Club konnte er viele neue, auch internationale Kontakte knüpfen. „Mich kennt man in der Branche“, ergänzt der Pörtschacher. Die Vereinsführung sei zwar manchmal komplex, trotzdem betont Wallner, dass die Vespa-Crew „eine große Familie“ ist.

Schöne Momente gab und gibt es viele. Eine seiner Lieblingserinnerungen ist ein Heiratsantrag während einer Tour in Italien. „Heute bekomme ich noch Gänsehaut, wenn ich daran denke“, erzählt er. Besonders stolz ist er auf die „Vespa Days“ als Ganzes, da sie zu den größten Events in der Branche in Österreich zählen.

Die Planung beginnt meist mehr als ein Jahr zuvor. Wichtig sei, dass man keine anderen Veranstaltungen kreuzt und das Event mit dem Tourismusverband organisiert. Besonders knifflig seien laut Wallner die Vorbereitung und Umsetzung der Ausfahrten. Die größte Herausforderung bleibt aber das Wetter. „Bei diesem Thema bekomme ich immer ein bisschen Bauchweh“, sagt Wallner. Unterkriegen lassen sich er und sein Team aber nicht. Im Kern besteht dieses aus drei Personen, die aus jeder Situation das Beste machen möchten.

Seit 25 Jahren ist Wallner Teil des Vespa-Clubs in Pörtschach © Dieter Kulmer

„Bester Abend überhaupt“

Das gelang ihnen vor einigen Jahren, als es plötzlich zu regnen begann und ein Auftritt einer Band schnell vom Monte-Carlo-Platz unter das Vordach der BKS Bank verlegt werden musste. Trotz der Umstände war das für Wallner einer „der besten Abende, die es jemals gab“. Jahr für Jahr möchten sich die Veranstalter übertreffen, um den Hunderten Teilnehmern ein „unvergessliches Erlebnis“ bieten. Zum Jubiläum gibt es heuer erstmals eine Schnitzeljagd.

Für Wallner sind die „Vespa Days“ mehr als nur eine Ausfahrt. Es ist für ihn „ein absolutes Volksfest“ einer großen Gemeinschaft. Wie er Vespa in drei Worten beschreiben würde? „Ich liebe Vespa“, macht der Pörtschacher klar. Die kommenden drei Tage kann er somit kaum erwarten.