Kürzlich fand der 133. Bezirksfeuerwehrtag des Bezirksfeuerwehrverbandes Lienz in Nikolsdorf statt. Nach dem Eintreffen der Fahnenabordnungen und Delegierten der Feuerwehren des Bezirkes Lienz sowie der Nachbarbezirke aus Kärnten und Südtirol nahmen diese Aufstellung vor dem Gerätehaus der FF Nikolsdorf zur Meldung durch Bezirksfeuerwehrkommandanten Harald Draxl an Landtagsabgeordneten Martin Mayerl sowie Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher.

Im Anschluss erfolgte der Abmarsch zur Kirche gemeinsam mit den Musikkapellen Nikolsdorf und Mauthen sowie der Schützenkompanie Nikolsdorf. Am Kirchplatz fand mit Pfarrer Josef Mair eine kurze Andacht statt. Um 18 Uhr startete die Tagung zum Bezirksfeuerwehrtag im Kultursaal Nikolsdorf, bei der zahlreiche Ehrengäste begrüßt werden durften. Unter ihnen befand sich auch Landeshauptmann Anton Mattle.

Aufmarsch mit Fahnenabordnungen © @TGPhotographics/Gregor Temessl

Herausfordernde Einsätze

In den ausführlichen Berichten wurde auf besondere Ereignisse zurückgeblickt: Die Feuerwehren wurden im vergangenen Jahr zu 344 Brandeinsätzen sowie 213 technischen Einsätzen gerufen. Besonders in Erinnerung geblieben sind neben dem Großbrand beim Abfallwirtschaftszentrum Nußdorf-Debant auch ein Großbrand eines Bauernhauses in Sillian sowie einer ehemaligen Herberge am Zettersfeld. Darauf folgten Beförderungen und Ehrungen.

Nachfolger gefunden

Der Bezirksfeuerwehrtag war auch der letzte für Franz Brunner als Bezirksfeuerwehr-Inspektor. Neben ausführlicher Danksagung seitens des BFV Lienz für die vergangenen 13 Jahre wurde ihm von Peter Hellweger, Bezirksfeuerwehrpräsident Oberpustertal, als Zeichen der guten Zusammenarbeit eine hohe Auszeichnung verliehen.

Aufgrund der neuen Funktion des bisherigen Bezirksschriftführers Christian Brugger als Abschnittskommandant des Abschnitts Lienzer Talboden war in weiterer Folge eine Ergänzungswahl für die Funktion des Bezirksschriftführers erforderlich. In dieser Wahl wurde einstimmig der Wahlvorschlag Florian Golmayer (FF Strassen) bestätigt und somit zum neuen Bezirksschriftführer gewählt. In diesem Zuge wurde auch für Brunner ein Nachfolger angekündigt: David Walder von der FF Anras.