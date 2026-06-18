Die Verantwortung ist groß, die Vorfreude ebenso. Marie-Theres Knill (30) wird als erste Frau in wenigen Jahren die millionenschwere Knill-Gruppe in Weiz übernehmen und hat beim Female-Wirtschaftstalk der Kleinen Zeitung verraten, wie sie dieses große Erbe antreten möchte.

Dass sie und nicht ein anderes Kind von Christian Knill in dessen Fußstapfen tritt, war übrigens mehr Zufall. „Ich hatte nicht darüber nachgedacht, aber als die Frage kam und meine Brüder nicht recht wollten, war der Weg für mich schnell klar“, so Knill.

„Unsere Branche ist aktuell krisenresistent“

Die Gruppe, die nicht nur in Weiz das Headquarter und auch einen Produktionsstandort hat, sondern auf der ganzen Welt produziert und liefert, ist aktuell auch tatsächlich von den globalen Krisen zwar betroffen, aber das hat keine negativen Auswirkungen auf die Auftragslage.

„Wir müssen uns flexibel zeigen, das ist klar, aber zum Glück ist unsere Branche und die Produkte, die wir liefern, aktuell krisenfest“, sagt die 30-Jährige, die derzeit durch alle Abteilungen des Unternehmens geht, um Prozesse zu lernen und aktuell gerade in der Marketing-Abteilung arbeitet. Der Grund für die gute Auftragslage: „Wir sind nur in der glücklichen Situation, dass wir einen guten Auftragsstand haben, weil sehr viel erneuert und ausgebaut wird in der Infrastruktur.“

Rege Diskussion – hier Anita Frauwallner (Institut AllergoSan) © Klz / Nadja Fuchs

Wie übernimmt man ein Milliarden-Unternehmen, Marie-Theres Knill?

Kleine-Zeitung-Geschäftsführerin Xenia Daum und Barbara Muhr (re.) © Klz / Nadja Fuchs

Die Erwartungshaltung, ein so großes Unternehmen zu übernehmen, macht ihr „eine große Angst, denn es ist ein großes Glück und Privileg, in so eine Familie geboren worden zu sein“ und „ich will das Unternehmen auch für die nächsten Generationen fit und stabil halten.“

Viel Interesse von Entscheidungsträgerinnen beim Female Wirtschaftstalk. © Klz / Nadja Fuchs

In etwa zehn Jahre soll es soweit sein, „wenn der Papa in Pension ist“ und auch die Nachfolge von ihrem Onkel Georg Knill, der gemeinsam mit Christian Knill in der Führung steht, soll bis dahin geklärt werden.

Auch hier könnte eine Frau in die Fußstapfen treten. Ihren Führungsstil entwickelt Marie-Theres Knill gerade noch, will aber an dem vertrauensvollen Umgang mit den Mitarbeitenden festhalten und sieht ihren Vater als Rolemodel, denn „er ist ein authentischer und empathischer Mensch, von dem ich schon viel abschauen kann.“