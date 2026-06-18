Wenn am kommenden Samstag der Wolfsberger AC im Stadtstadion Radenthein aufläuft, wird für die Werkssportgemeinschaft (WSG) Radenthein ein besonderer Moment Realität. Im Rahmen ihres 75-Jahr-Jubiläums empfängt der traditionsreiche Verein den Bundesligisten zum Freundschaftsspiel. Anpfiff ist um 15.30 Uhr, ehe am Abend die Feierlichkeiten zum Vereinsjubiläum fortgesetzt werden. „Das war eigentlich schon lange einmal ein Plan. Einerseits war vom WAC der Wunsch da, in Oberkärnten ein bisschen präsenter zu werden. Und wir haben gedacht, wenn wir eine Feier machen, dann brauchen wir einen besonderen Aufhänger“, sagt Präsident Claus Orel. „Natürlich ist es eine Besonderheit, einen Bundesligaklub bei uns zu haben.“

Gegründet wurde die WSG Radenthein am 6. September 1951. Heute vereint sie rund 380 Mitglieder in den vier Sektionen Fußball, Karate/Kickboxen, Stocksport und seit drei Jahren auch Volleyball. Die größten sportlichen Erfolge feierte der Verein auf dem Fußballplatz. Bereits in den ersten Jahren machte die WSG auf sich aufmerksam, ehe in den 1960er- und 1970er-Jahren die erfolgreichste Ära folgte. Als Meister der Regionalliga Mitte gelang 1967 der Aufstieg in die damalige Nationalliga, Österreichs höchste Spielklasse. „Die Radentheiner spielten damals gegen die großen Klubs des Landes und schrieben mit Erfolgen gegen namhafte Gegner Vereinsgeschichte“, so Orel weiter. Auch der Einzug ins ÖFB-Cup-Halbfinale zählt bis heute zu den größten Leistungen.

Die Erstligamannschaft aus der Saison 1967/68 © Kk/wsg

Erfolgreich in mehreren Sportarten

Doch die Geschichte der WSG wurde nicht nur vom Fußball geprägt. Orel verweist auf erfolgreiche Zeiten der Basketballsektion, aus der mehrere Nationalspieler hervorgingen. Aktuell sorgen vor allem die Stockschützen für sportliche Erfolge. Sie spielen in der zweiten Bundesliga und damit in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse.

Während die Vergangenheit reich an Höhepunkten ist, richtet sich der Blick heute vor allem auf die Zukunft. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Nachwuchsarbeit ein. Rund 140 Kinder und Jugendliche sind derzeit im Fußball aktiv. Die Förderung junger Sportlerinnen und Sportler gilt seit Jahren als eine der wichtigsten Aufgaben des Vereins.

Die aktuelle Kampfmannschaft der WSG Radenthein © WSG Radenthein

Beim Jubiläumsfest sollen deshalb nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch der Zusammenhalt innerhalb des Vereins im Mittelpunkt stehen. „Die Jugend ist total aufgeregt, weil sie am Samstag als Ballkinder fungieren wird. Die sind schon ganz narrisch“, erzählt Orel. Das Interesse sei in der gesamten Region spürbar. Für zusätzliche Höhepunkte sorgen die Ballspende und der Ehrenankick durch die „Stimme der Nockis“, Gottfried Würcher. Im Anschluss an das Spiel folgt um 18 Uhr der offizielle Festakt. Danach übernehmen DJ Vollschub und die Partyband „Die Elchos“ die Unterhaltung.