Elf Jahre lang haben sie trainiert, gefeiert, gelitten und gewonnen. Nun ist Schluss. Die Wettkampfgruppe Birnbaum 7, eine der erfolgreichsten Bewerbsgruppen Kärntens, beendet ihre Laufbahn im Feuerwehrbewerbssport. Der Abschied erfolgt dabei nicht nach einer enttäuschenden Saison oder aufgrund interner Probleme, sondern aus einem Grund, den man im Sport nur selten hört: „Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.“

Genau diesen Zeitpunkt sehen die Kameraden aus dem Lesachtal nach ihrer außergewöhnlichen Saison 2025 gekommen. Landesrekord, zwei Helme bei der Landesmeisterschaft und der Cupsieg beim letzten Abschnittsleistungsbewerb in Waidegg bildeten den krönenden Abschluss einer Karriere, die in Kärnten Spuren hinterlassen hat.

Der größte Erfolg zum Abschied: Bei der Landesmeisterschaft 2025 in Treffen stellte die Wettkampfgruppe Birnbaum 7 mit 42,62 Sekunden einen neuen Landesrekord auf und holte zwei Titel © FF Birnbaum

Vom Freundeskreis zur Erfolgsmannschaft

Die Geschichte begann 2014. Viele der Mitglieder kannten sich bereits aus der Musikkapelle, der Landjugend, der Burschenschaft oder schlicht aus dem gemeinsamen Dorfleben. „Wir waren eigentlich immer dieselben Freunde. Da war für uns klar: Wenn wir schon bei der Feuerwehr sind, dann machen wir auch eine Wettkampfgruppe“, erzählt Christian Klammer, der seit dem ersten Tag als taktische Nummer drei Teil der Mannschaft war.

Unterstützung erhielten die jungen Feuerwehrkameraden von erfahrenen Vorgängern, die ihr Wissen weitergaben und den Grundstein für die spätere Erfolgsgeschichte legten. Bereits 2016 durfte Birnbaum den ersten Sieg bei einem Abschnittsleistungsbewerb feiern. Von da an ging es steil bergauf. Mit mehr als 180 Bewerbsübungen pro Jahr arbeitete sich die Gruppe Schritt für Schritt an die Spitze. 2017 holte sie den ersten Landesmeistertitel nach Birnbaum. Es folgten weitere Triumphe, darunter acht Siege bei Abschnittsleistungsbewerben in Serie.

Wenn jede Sekunde zählt

Besonders beeindruckend sind die Leistungen deshalb, weil ein Nassbewerb weit mehr ist als ein gewöhnlicher Wettkampf. Neun Feuerwehrmitglieder müssen dabei perfekt zusammenspielen. Von der Wasserentnahmestelle bis zu den Strahlrohren wird eine komplette Löschleitung aufgebaut. Anders als bei Trockenbewerben fließt tatsächlich Wasser durch die Schläuche. Ziel ist es, zwei Zielscheiben mit dem Wasserstrahl zu treffen – und das möglichst schnell und fehlerfrei.

Neben der Zeit zählen auch Präzision und Teamarbeit. Fehler bei Kommandos, offene Kupplungen oder Unsicherheiten kosten wertvolle Punkte. Genau deshalb gilt der Nassbewerb als besonders realitätsnah und ist ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehrausbildung in Kärnten. „Neun Leute immer auf einen Haufen zu bekommen, ist nicht so einfach“, sagt Klammer. „Es braucht neun Köpfe, die gleich denken. Genau das macht den Bewerbssport aus. Man lernt, sich aufeinander zu verlassen.“

Höhepunkt einer Erfolgsgeschichte

Der wohl größte Moment ihrer Wettkampfgeschichte gelang im Vorjahr bei der Landesmeisterschaft in Treffen. Dort stellte Birnbaum mit einer Angriffszeit von 42,62 Sekunden einen neuen Landesrekord auf und zugleich den Landesmeistertitel in der Kategorie „Cup der Cupsieger“. „Das war der Höhepunkt unserer Karriere. Auf diesen Rekord haben wir eigentlich elf Jahre hingearbeitet. Unser Ziel war immer, die Besten zu sein“, sagt Klammer. Insgesamt stehen vier Landesmeistertitel und somit vier Goldene Helme, zwei Vizelandesmeistertitel, ein dritter Platz bei Landesmeisterschaften, drei Goldene Stiefel für die schnellste Staffellaufzeit, neun Bezirksmeistertitel, sechs Bezirkscupsiege und 17 Siege bei Abschnittsleistungsbewerben in der Bilanz.

Dass die Gruppe dabei auch schwierige Zeiten durchlebte, gehört ebenso zur Geschichte. Die Corona-Pandemie bremste viele Bewerbsgruppen aus. Birnbaum nutzte die Pause jedoch, um gestärkt zurückzukehren und weitere Erfolge einzufahren.

Gemeinsam zum Rekord: Nach dem historischen Löschangriff in Treffen feierte die Wettkampfgruppe Birnbaum 7 mit Familie, Freunden und Fans den Landesrekord © FF Birnbaum

Kameradschaft fürs Leben

Trotz aller Siege betont Klammer, dass es nie nur um Pokale gegangen sei. „Der Bewerbssport ist wie jede andere Sportart. Aber die Kameradschaft ist etwas Besonderes. Man lernt den Umgang mit den Geräten und stärkt die Freundschaft. Das hilft einem auch im Leben.“ Die Altersstruktur der Gruppe reichte zuletzt von 25 bis 40 Jahren. Viele der Mitglieder sind seit Jahren befreundet und werden auch nach dem Ende ihrer Bewerbskarriere eng verbunden bleiben.

„Natürlich juckt es einen noch, wenn man bei Bewerben zuschaut“, gibt Klammer zu. „Ein lachendes und ein weinendes Auge sind schon dabei. Aber irgendwann ist genug. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten.“ Ganz im Sinne des Feuerwehrgedankens endet die Geschichte von Birnbaum 7 nicht mit einem Pokal, sondern mit einer guten Tat. Das über die Jahre angesammelte Geld der Wettkampfgruppe wird an ein Kind mit besonderen Bedürfnissen aus der Gemeinde gespendet.

Damit schließt sich ein Kreis. Denn das oberste Gebot der Feuerwehr sei schließlich, anderen Menschen zu helfen, betonen die Kameraden. Im Lesachtal wird man sich noch lange an jene Gruppe erinnern, die bewiesen hat, was möglich ist, wenn neun Menschen ein gemeinsames Ziel verfolgen.