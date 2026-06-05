Mehr als zwei Jahrzehnte lang war sie fixer Bestandteil bei Kärntens Feuerwehr-Wettbewerben: Jetzt sagte die legendäre Bewerbsgruppe adieu: Die Wettkampfgruppe (WK) 3 der Freiwilligen Feuerwehr Puch beendete mit Ende 2025 ihre Bewerbstätigkeit – natürlich nicht leise, das wäre für die Kameraden keineswegs standesgemäß gewesen.

65 Siege in 21 Jahren

Gegründet wurde die WK3 im Jahr 2004 mit dem wenig bescheidenen Ziel: „Wir wollen Landesmeister werden.“ Dass damit eine mehr als 20-jährige Erfolgsgeschichte beginnen würde, ahnte damals niemand. Bereits beim ersten Turnier in Draschitz-Dreulach in der Gemeinde Hohenthurn gelang auch der erste Sieg.

Was folgte, war eine beeindruckende Reise durch die Bewerbswelt: 30 Bezirksmeistertitel, 13 Landesmeistertitel, unzählige Pokale und insgesamt 65 Siege bei 137 Bewerben sprechen eine deutliche Sprache. Besonders bleibt das Jahr 2013, als die WK3 im Bezirk Villach-Land gleich doppelt zuschlug und sowohl in Bronze B als auch Silber B Landesmeister wurde.

Getränkerunde für jeden Fehler

Der Erfolg ist nicht nur mit schnellen Zeiten gekommen. Denn die Gruppe war weniger für Geschwindigkeit bekannt, sondern vielmehr für Präzision, Konstanz und nahezu fehlerfreie Löschangriffe. Frei nach dem Motto: „Lieber eine Zehntel langsamer als eine Getränkerunde zahlen.“ Denn in der WK3 galt seit jeher eine eiserne Regel: Jeder Fehler kostet eine Runde. Und weil echte Fehler irgendwann selten wurden, erfand man kurzerhand die „versteckten Fehler“ – etwa unnötige Wege oder zu gemütliche Bewegungen. Auch diese mussten selbstverständlich beglichen werden, wie die Kameraden berichten.

Licht und Schatten für die Gruppe

Trainiert wurde dafür mit fast professioneller Genauigkeit: Wintertraining in der Halle, Kuppeltraining im Keller eines Cafés, intensive Nassübungen im Frühjahr und sogar ein jährliches Trainingscamp in Kroatien standen am Programm. Während Trainer Fritz Isola jede Teilzeit stoppte, dokumentierte Betreuerin Maria Isola jeden Handgriff per Kamera.

Neben allen Erfolgen standen immer Kameradschaft und Freundschaft im Mittelpunkt. Die gemeinsamen Jahre schweißten die Mitglieder zusammen – auch in schwierigen Zeiten, etwa nach dem Verlust ihres Kameraden Konrad Guggenberger. Gerade in solchen Momenten zeigte sich, dass die WK3 weit mehr als nur eine Bewerbsgruppe war.

Ungewöhnlich große Wettkampfgruppe

Grundsätzlich besteht eine Wettkampfgruppe aus neun Feuerwehrleuten. Die vielen Jahre hindurch ergaben sich allerdings neue Konstellationen, weshalb am Ende eine beträchtliche Zahl an Kameraden Teil der legendären WK3 war. Der Stamm der Wettkampfgruppe blieb aber immer gleich und bestand aus den Kameraden: Herwig Ponta, Walter Unterrainer, Josef Winkler, Manfred Jonach, Frank Jonach, Andreas Schwarzenbacher.

Die Entscheidung aufzuhören, fiel nicht leicht. Doch nach dem Landesmeistertitel 2025, einigen Blessuren und vielen intensiven Jahren war für die Gruppe klar: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, den Feuerwehrhelm zumindest im Bewerbswesen an den Nagel zu hängen.