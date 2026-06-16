Ein Pflegeassistent ist in die Häuser von Patienten eingedrungen und hat sie bestohlen, während sie selbst im Klinikum Wels-Grieskirchen stationär aufgenommen waren. Der bisher unbescholtene 58-Jährige soll dies zumindest bei vier Personen von Jänner bis März 2026 getan und so Gold, Schmuck und Bargeld im Wert von zumindest 391.000 Euro erbeutet haben. Er zeigte sich nach anfänglichem Leugnen geständig, berichtete die Polizei am Dienstag.

Ende März beobachtete ein aufmerksamer Nachbar den Mann, als er das Haus einer Frau in Lambach betrat. Die herbeigerufene Polizei wollte den 58-Jährigen festnehmen. Er sagte, dass er die Katze der Patientin, die auf seiner Station im Klinikum lag, füttern würde. Er wurde damals angezeigt. Als eine 75-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen – nach der Heimkehr aus dem Spital – kurze Zeit später den Diebstahl von Gold und Wertgegenständen in der Höhe von rund 384.000 Euro anzeigte, stellte das Landeskriminalamt einen Zusammenhang her und leitete Ermittlungen ein.

Schlüssel der Patienten entwendet

Die Beamten fanden heraus, dass der Verdächtige von vier Patienten Schlüssel zu deren Häusern bzw. Wohnungen entwendet und Einbrüche in die Häuser von drei Patienten verübt hat. So stahl er Gold, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von zumindest 391.000 Euro. Mit dem Diebesgut bediente er Kredite, kaufte sich selbst einen Luxuswagen, ein Fahrzeug für seine Schwiegertochter, Schmuck und finanzierte eine Reise. Bei einem weiteren Patienten kehrte er auf dem Weg zur Wohnung wieder um. Einem anderen entwendete er die Bankomatkarte samt PIN-Code und hob 1.500 Euro bei einem Bankomaten ab. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft.