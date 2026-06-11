Mittwochmittag wurden zwei jugendliche Mädchen bei einem Wohnungseinbruch auf frischer Tat ertappt. Die beiden Tatverdächtigen hatten die Wohnung einer 73-jährigen Frau und eines 67-jährigen Mannes betreten und verließen sie gegen 12.20 Uhr mit Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Dem 67-Jährigen gelang es, eine der Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die 14-Jährige wurde festgenommen und gestand die Tat. Im Zuge der Ermittlungen konnte ihr zudem ein weiterer Einbruchsdiebstahl zugeordnet werden.

Suche nach zweitem Mädchen

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Die Jugendliche wurde in Schubhaft genommen und soll nach Deutschland abgeschoben werden.

Nach ihrer mutmaßlichen Komplizin wird weiterhin gefahndet. Die zweite Jugendliche konnte bislang nicht festgenommen werden. Die Ermittlungen zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort laufen.