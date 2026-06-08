„Der Schaden liegt sicher im fünfstelligen Eurobereich, genauer kann ich es momentan noch nicht beziffern“, sagt Ingrid Flecher. Sie ist Inhaberin des Juweliergeschäftes Eder Ausim im Einkaufszentrum Arena Fohnsdorf. In der Nacht auf Montag wurde ihr Geschäft von Einbrechern heimgesucht. „Sie haben die Auslagenscheibe ausgehebelt und Gold und Brillanten aus der Auslage ausgeräumt. Bis ins Geschäft konnten sie aufgrund des sofort ausgelösten Alarms zum Glück nicht vordringen“, sagt Ingrid Flecher.

Täter konnten flüchten

Die Alarmanlage ging kurz vor vier Uhr früh los. Sie ist direkt mit der Polizei verbunden, so dass Beamte binnen weniger Minuten am Tatort waren. Der oder die Täter konnten aber rechtzeitig flüchten. Die Polizei sicherte die Spuren, die Ermittlungen laufen.

Das Juweliergeschäft im Fohnsdorfer Einkaufszentrum hat trotz des Einbruchs normal geöffnet.