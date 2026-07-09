Hoch oben, auf über 1000 Metern Seehöhe, entstand einst eines der bedeutendsten Zentren der Glasherstellung Europas. Was heute kaum noch vorstellbar ist, war einst in St. Vinzenz bei Lavamünd Wirklichkeit. Nun erinnert an dieses bedeutende Kapitel der Industriegeschichte der kürzlich eröffnete „Mountainbike 17 – Glashütten-Trail St. Vinzenz“. Diesen kann man auf einer elf Kilometer langen Strecke erradeln.

Entstanden ist es durch ein interkommunales Projekt zwischen den Gemeinden Lavamünd und St. Georgen. „Den Grundsatzbeschluss haben wir bereits vor zwei Jahren gefasst. Danach folgten Gespräche und Vereinbarungen mit den Grundstücksbesitzern“, informiert Lavamünds Vizebürgermeister Georg Loibnegger (LWG), der für die Organisation zuständig war. Die Wege waren bereits vorhanden – errichtet werden mussten vor allem die Beschilderung sowie die inhaltliche Aufbereitung der Geschichte. So sei es gelungen, die historische Bedeutung des Ortes mit einem attraktiven sportlichen Angebot zu verbinden.

Der „MTB 17 – Glashütten-Trail St. Vinzenz“ in der Gemeinde Lavamünd sei eine familienfreundliche Mountainbike-Route. Die Strecke führt vom Koglereck über die Brandlalm bis zur Gundisch Alpe. Entlang der Strecke, die auf der historischen Spiegelstraße verläuft, erinnern Infostationen an die ehemalige Glasindustriegeschichte der Region.

Rund 80.000 Euro wurden investiert. Unter anderem wurden Rastplätze mit Sitzgarnituren und Abfalleimern aufgestellt. Im Herbst sind auch Veranstaltungen geplant, um die Geschichte des Ortes umfassend aufzubereiten. „Es ist außerdem eine Buchpräsentation von Andreas Bernhard vom Burgmuseum ,ArcheoNorico‘ Deutschlandsberg geplant“, berichtet Loibnegger weiter.

Ein historisches Bild von St. Vinzenz © KK

Zum historischen Kontext: „Die Bergregion der Koralm wurde ab dem beginnenden 17. Jahrhundert zu einem Zentrum der Waldglasproduktion“, berichtet Bernhard und ergänzt: „Für den Betrieb einer Glashütte war die Versorgung mit den wesentlichen Rohstoffen zur Glasproduktion, Quarz, Kalk und Holz, ausschlaggebend, die in unmittelbarer Nähe zu den Produktionsstätten in ausreichender Menge vorhanden sein mussten, wodurch lange und kostenintensive Transportwege vermieden wurden.“ Die Lokalisierung des Standortes der ältesten Glashütte in der Soboth, der sogenannten alten Glashütte auf der Lavamünder Alpe, gelang durch Bernhards Geländebegehungen, der sich als Archäologe seit 25 Jahren mit der Thematik beschäftigt.

Andreas Bernhard vom Burgmuseum „ArcheoNorico“ in Deutschlandsberg © KK/Privat

So entstanden in zusammenhängenden Waldgebieten kleine Siedlungen und Rodungsinseln, die sich auf einer Seehöhe von 1000 bis 1300 Metern erstreckten und von Familien bewohnt wurden, deren Überleben von der Glasproduktion abhing. Auf den Hütten waren durchschnittlich 25 bis 50 Menschen beschäftigt, wobei auch Hilfskräfte aus der Umgebung dazugehörten. „Je nach Art und Beschaffenheit der Glasschmelze waren ein bis drei Festmeter Holz notwendig, um einen Kilogramm Glas zu erzeugen. Davon brauchte man lediglich 3 bis 5 Prozent für das Heizen der Öfen, der überwiegende Anteil jedoch entfiel auf die Herstellung der Pottasche“, fand Bernhard im Rahmen seiner Forschungen heraus. Daher konnte eine Glashütte nur so lange an ein und demselben Ort überleben, bis der Wald im Umkreis abgeholzt und die Hütte gezwungen war zum nächsten geeigneten Standort umzusiedeln.

Die abgeholzten Flächen in den Waldgebieten wurden in weiterer Folge in Weideland zur Versorgung der lokalen Bevölkerung umgewandelt. In den Glashütten des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts wurden neben einfachen, für den täglichen Gebrauch bestimmten Hohlglaswaren wie Trinkgeschirr, auch Fensterscheiben, Spiegel und aufwendig geschliffene und bemalte Gläser hergestellt.

Kaiserliche Verbindungen

Dem Besitzer der Spiegelfabriken zu St. Vinzenz und Viehofen wurde im Jahr 1845 der Titel eines kaiserlich-königlichen Hofspiegellieferanten verliehen, womit Spiegel aus St. Vinzenz am Wiener Kaiserhof Einzug hielten. „International wird der hohe Stellenwert der in St. Vinzenz erzeugten Spiegel dadurch verdeutlicht, dass sogar auf der Londoner Industrieausstellung des Jahres 1851, der ersten Weltausstellung, die Glashütte einen Spiegel mit einer Dimension von 84 mal 42 Zoll – rund 2,18 mal 1,09 Meter – präsentierte, der im Gegensatz zu den damals gängigen Herstellungsverfahren nicht gegossen, sondern geblasen war“, so Bernhard.