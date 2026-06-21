Eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern aus Leoben um Erika Augustin entschied 2015, dem Jahr der großen Flüchtlingsbewegung in Europa, sich für geflüchtete Menschen einzusetzen. Sie brachten ihnen Kleidung, Spielzeug, Nahrungsmittel und halfen beim Deutschlernen. Elf Jahre später gibt es den Verein der „Plattform Integrationshilfe“ noch immer – die Hilfsangebote sind jedoch nicht mehr dieselben. Und die Hilfe richtet sich auch nicht mehr nur an Geflüchtete, sondern an alle Menschen aus dem Ausland, die sich in Österreich integrieren wollen.

Frauen aus dem Iran und den Philippinen

„Aufgrund der Situation im Iran haben wir gerade acht bis zehn iranische Frauen, die zu unseren wöchentlichen Frauentreffen kommen“, erzählt Brigitte Schabernak, die gemeinsam mit ihrem Mann Herbert Bösch die Hauptverantwortung für den Verein innehat. Diese Frauen sind laut Integrationsplattform mithilfe eines Künstlervisums nach Österreich gekommen. „Es handelt sich um Grafikerinnen, Fotografinnen oder Malerinnen, die alleinerziehend oder geschieden sind. Deshalb müssen sich diese Frauen nun auch mit Kunst ihren Lebensunterhalt in Österreich verdienen. Man kann sich vorstellen, wie schwierig das ist. Schon für Einheimische ist das nicht gerade einfach.“

Einen ganz anderen Hintergrund hat die Immigration der ebenfalls zirka zehn philippinischen Frauen, die Hilfe von Schabernak und Bösch in Anspruch nehmen: „Das sind Angehörige von Mitarbeitern des Leobener Unternehmens AT&S, die Deutsch lernen und genau wie ihre Partner einer Arbeit nachgehen wollen.“

Mentale Unterstützung in allen Belangen

Aber nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer gibt es Angebote. Bei den Treffen selbst gibt es keine Vorgabe, worüber gesprochen wird. „Es geht um das aktuelle Geschehen, die Politik in den Heimatländern, die Flucht- oder Lebensgeschichte, wenn jemand darüber sprechen möchte“, so Bösch. Es geht um die Sorgen und Nöte der Menschen, um mentale Unterstützung in allen Belangen.

Seit drei Jahren bieten Schabernak und Bösch auch einen gemeinsamen Kochabend im Monat an: „Leoben kocht international‘ ist nicht nur für Menschen aus dem Ausland, sondern auch für Österreicher gedacht.“ Man soll dabei in die Kulinarik der unterschiedlichen Kulturen eintauchen. Um die 20 Personen kochen gemeinsam und lernen nebenbei Deutsch. Bösch betont: „Diese Abende sind ein gutes Beispiel, wie Integration gelebt werden kann.“

Zuckerfest und Gösserkirtag

Das Beibehalten der unterschiedlichen Traditionen aus den jeweiligen Heimatländern ist Schabernak und Bösch jedoch wichtig. „Wir verstehen Integration nicht so, dass man alles wie ein Österreicher machen muss, sondern dass Traditionen weitergelebt werden. Die Menschen können ja ihre Heimat nicht verleugnen.“ Nouruz, das persische Neujahrsfest, oder das Zuckerfest werden jedes Jahr gemeinsam gefeiert. Gleichzeitig macht man auf österreichische Traditionen aufmerksam. „Wir waren zum Beispiel gemeinsam am Gösserkirtag“, erzählt Schabernak.

Viele der Menschen, die Teil des Vereins sind, sind bereits seit mehreren Jahren in Österreich. Über die Jahre haben Schabernak und Bösch etliche hundert Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kennengelernt. Unterstützt haben sie dabei in allen Bereichen. Egal, ob bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche, bei Behördengängen, Arzt- und Krankenhausbesuchen. Oder einfach beim Einkaufen, wenn ein Auto fehlt. „Es ist für uns eine große Bereicherung. Man bekommt viel mehr Weitblick und Verständnis. Der Einsatz und die Zeit lohnen sich“, erklärt Schabernak. Ihr Mann ergänzt: „Der Verein ist unsere zweite Lebensaufgabe geworden.“