Die Leobener Oppositionspolitiker schäumen und sparen nicht mit scharfer Kritik an SP-Bürgermeister Kurt Wallner und seinem alten – und neuen – Unterstützer Walter Reiter von der Bürgerliste. Nach dem Ausstieg Reiters aus der Koalition mit der SPÖ und den Grünen im März herrschte Eiszeit – nun gehen Reiter und Wallner wieder auf Kuschelkurs, um sich zusammen mit den Grünen eine hauchdünne Mehrheit für wichtige Entscheidungen im Gemeinderat zu sichern.

„On-Off-Beziehung mit Walter Reiter“

„Die Leobener Politik verkommt immer mehr zum Kasperltheater. Dass sich die SPÖ diese On-Off-Beziehung mit Walter Reiter gefallen lässt und sich de facto von ihm abhängig macht, spricht Bände. Wer so Politik betreibt, stellt parteipolitische Interessen vor die Interessen der Stadt“, wettert FP-Vizebürgermeister Florian Wernbacher.

Florian Wernbacher, FP-Vizebürgermeister von Leoben © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Besonders unverständlich sei für ihn, dass Wallner „trotz der offensichtlichen Instabilität seines politischen Bündnisses nie ernsthaft das Gespräch mit der FPÖ gesucht“ habe. Man sei jedenfalls bereit, politische Verantwortung zu übernehmen und habe auch einige konkrete Vorschläge dahingehend gemacht, so Wernbacher.

„Nie ernsthaftes Interesse“

Es sei der SPÖ stets nur um machtpolitische Überlegungen gegangen: „Es hat nie ernsthaftes Interesse daran bestanden, der FPÖ tatsächliche Spielräume zur Gestaltung einzuräumen: Wir haben vorgeschlagen, den Sportausschuss mit dem Sicherheitsausschuss zusammenzulegen und für diese Bereiche Verantwortung zu übernehmen“, sagt Wernbacher.

Gerade die großen Herausforderungen der kommenden Jahre, vom neuen Rüsthaus bis zur Zukunft der Eishalle, seien Themen gewesen, die man „mit voller Kraft angegangen“ wäre: „Die derzeit Verantwortlichen haben in diesen Ressorts in den vergangenen Jahren kaum greifbare Ergebnisse vorzuweisen“, kritisiert Wernbacher.

„Aus unserer Sicht nichts geändert“

VP-Stadtrat Reinhard Lerchbammer sieht die Sachlage ähnlich: „Vor wenigen Wochen wurde der Leobener Bevölkerung erklärt, dass diese Koalition gescheitert sei. Heute sitzt man wieder gemeinsam am Tisch. Die entscheidende Frage lautet daher: Was hat sich inhaltlich geändert? Aus unserer Sicht nichts“, so Lerchbammer.

Reinhard Lerchbammer, VP-Stadtrat im Leobener Gemeinderat © Armin Russold

Das zeige, dass es nie um unterschiedliche Vorstellungen für Leoben gegangen sei, sondern um den „Erhalt bestehender Machtverhältnisse“. Das „freie Spiel der Kräfte“ im Gemeinderat der vergangenen Wochen lobt Lerchbammer ausdrücklich: „Es hat gezeigt, dass Entscheidungen auch ohne starre Koalitionsstrukturen möglich sind.“

Die ÖVP wolle eine „konstruktive Kraft bleiben“: „In den kommenden Wochen werden wir uns mit allen vernünftigen Kräften abstimmen und dort das Gespräch suchen, wo es um sinnvolle Lösungen für Leoben geht“, betont Lerchbammer. Auch sein Fraktionskollege Simon Bäck findet die aktuellen Entwicklungen „unverständlich“.

„Leoben braucht einen neuen Kurs“

„Die Bilanz der ,Allianz für Leoben‘ ist ernüchternd. Höhere Gebühren, ungelöste Probleme bei den Gemeindewohnungen und verschleppte Reformen sind die Realität nach dem ersten Jahr“, findet Bäck. Die Antwort darauf könne kein „Weiter wie bisher“ sein: „Leoben braucht einen neuen Kurs und keine Neuauflage der ,Allianz für Leoben‘“, so Bäck.

Und KP-Gemeinderat Jakob Matscheko meint zum neuerlichen Zusammenrücken der SPÖ und der Bürgerliste nur lapidar: „Wetten auf das Haltbarkeitsdatum der Allianz 2.0 werden angenommen.“