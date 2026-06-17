Mit Hü und Hott kennt man sich in Österreich an sich eh recht gut aus. Was sich aber in Sachen „Geräte-Retter-Prämie“ vulgo Reparaturbonus in den vergangenen Jahren abgespielt hat, ist selbst auf dieser Ping-Pong-Skala bemerkenswert. Fiel der durchaus opulente Reparaturbonus in seiner manipulationsanfälligen Ur-Form noch in die Koste-es-was-es-wolle-Ära der Vorgängerregierung,, war die neue Variante dann schon deutlich abgespeckt.

Der Reparaturbonus musste selbst repariert werden. Nun wird wieder eingegriffen. Die Prämie für die Reparatur von ausgewählten defekten Elektrogeräten, die zu mehr Nachhaltigkeit beiträgt, wird mit 2027 komplett abgeschafft. Das Budgetloch lässt grüßen. Förderungen kritisch zu hinterfragen, ist unerlässlich. Dass das in der Elektrobranche, vor allem im Handel, nicht gut ankommt, ist überschaubar überraschend.

Womit Kritiker aber recht haben: Bei manchen Rahmenbedingungen am Standort ist leider nur auf die Unberechenbarkeit Verlass.