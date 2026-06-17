Im Sommer kann man bei Blumen und Kräutern wieder aus dem Vollen schöpfen. Daher organisiert die Kleine Zeitung im Spittaler Regionalbüro einen Vortrag mit Kräuterpädagogin Regina Dullnig zum Thema „Räuchern mit heimischen Kräutern in der Zeit um die Sommersonnenwende“.

Kräuterpädagogin Regina Dullnig spricht über „Räuchern mit heimischen Kräutern in der Zeit um die Sommersonnenwende“ © Regina Dullnig

Bevor es im Anschluss zum Kräuter- beziehungsweise Blumenkranzbinden in die benachbarte Blumenstube geht, werden Erfrischungen gereicht. Die Floristinnen Marion Klammer und Tamara Tripp von der „Blumenstube Natur Kreativ OG“ stellen die Materialien zur Verfügung. Auf Wunsch können zusätzlich eigene Kräuter mitgebracht werden. Die Teilnehmerzahl für diese Veranstaltung ist begrenzt, daher wird um Anmeldung gebeten (siehe Infobox unten).