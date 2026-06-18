Am 1. August 1999 springt Linda Horvath in Göteborg über die 1,93 Meter hoch hängende Latte und holt Bronze in der U23-Europameisterschaft. Bis heute gilt die mehrfache Staatsmeisterin als sportliches Aushängeschild des Turn- und Sportvereins Hartberg. Aber damit ist nur ein kleiner Teil der 80-jährigen Vereinsgeschichte geschrieben, die man heuer feiert. Mit der Sonderausstellung „Vielfalt Sport“ bringt das Museum Hartberg nun weitere Sportgeschichte ans Tageslicht.

Am 29. April 1946 mit dem Vorhaben gegründet, „allen Bewohnern der Stadt, die Leibesübungen betreiben wollen, eine Heimatstätte zu geben“, startete der TSV mit den Sektionen Fußball, Handball, Tennis und Tischtennis, Leichtathletik und Turnen, Tanzsport, Schwimmen, Wintersport, Wandern und Faustball. So steht es auf einer Infotafel der neuen Ausstellung, die am Donnerstag, 18. Juni, öffnet.

Zwischenzeitlich 23 Sektionen beim TSV Hartberg

In der von Hannes Notnagel, Leiter des Sportmuseums Mürzzuschlag, kuratierten Rückschau wird die Geschichte des Vereins nacherzählt. Unzählige Objekte sportlicher Höhepunkte gibt es zu bestaunen, denn der TSV hatte in den Anfangsjahren 23 Sektionen unter seiner Schirmherrschaft. Darunter auch Sportarten wie Eislaufen, Schach und Billard.

Heute teilt sich der Turn- und Sportverein in neun Sektionen und sieben Mitgliedsvereine auf. Zu den letzteren gehört neben dem Fußballbundesligisten TSV Hartberg auch der Volleyballverein, der heuer mit der ersten Herrenmannschaft den Titel des Staatsmeisters nach Hartberg holen konnte.

Dass man für alle Menschen da sein will, wurde bereits in den Gründungsstatuten festgelegt: geschlechteroffen und unpolitisch wollte man sein. „Menschen unterschiedlicher Herkunft und Altersgruppen finden in den Vereinen zusammen. Gemeinschaftsgefühl und lebenslange Freundschaften entstehen“, ordnet Reinhold Glehr, Leiter des Museums, ein.

Von Schulsport bis zur Vereinskarriere

Weil der Begriff Sport ebenso einem Wandel unterlegen ist wie der des Museums, habe man sich dazu entschieden, die Sonderausstellung ins Leben zu rufen. Für die verschiedenen Sektionen und Mitgliedsvereine entsteht dadurch eine weitere Möglichkeit, sich den Menschen in der Region zu präsentieren. Das gelte insbesondere für „jene Sparten, die in der Regel wenig mediale Aufmerksamkeit finden“, so der Museumsleiter.

Unverkennbar bei der Vereinshistorie: Die enge Verstrickung aus Vereins- und Schulsport, die den TSV und die Hartberger Schulen wie BORG und Sportmittelschule zusammenschweißen. Ohne engagierte Gemeindeverantwortliche und ehrenamtlich tätige Vereinsleiter und Trainer gehe es jedoch nicht, so Glehr. Dennoch sei Hartberg ein „guter Boden“, um gemeinsame Träume Wirklichkeit werden zu lassen, wenngleich es immer wieder Herausforderungen gebe.

Sportstätten entlang des Hartberger Gmoos

Hervorgehoben werden in der Ausstellung auch die jeweiligen Trainings- und Wettkampforte. Luftaufnahmen aus den 1950er-Jahren zeigen, wie wichtig den Hartbergern der Sport war – und bis heute ist. Das Hartberger Stadion nahm schon damals einen nicht unerheblichen Teil des Stadtgebiets ein. Ergänzt wurde das Areal 1952 um einen Turnsaal.

Heute hat die Profertil-Arena einen festen Platz im Bundesliga-Kalender des österreichischen Fußballs © KLZ / Moritz Weinstock

Tennisplätze kamen bis in die 1970er-Jahre hinzu. Parallel dazu erhielt das Stadion Umkleideräume, Lautsprecher- und Flutlichtanlagen. Mit dem sukzessiven Ausbau der Hartberger Schulen wuchs auch das Trainingsgelände des Vereins. Von der Hauptschule bis hin zum Bundesschulzentrum – neue Hallen und Freiturnplätze kamen hinzu und wurden auch dem TSV zur Verfügung gestellt. Die Symbiose aus Schul-, Profi- und Amateursport prägt den Verein bis heute. Mit der Neugestaltung der Profertil-Arena im Jahr 2025 konnte er seinen vorerst letzten Entwicklungsschritt vollziehen.