Zwölf Fußballvereine hatten die Möglichkeit, einen Spieltag in der Bundesliga zu erleben. So auch der SV Teubl St. Johann in der Haide und der Pöllauer Sportklub. Dabei gab es Stadionführungen, Meet & Greets und Einblicke hinter die Kulissen.

Der SV Teubl war bei einem Heimspiel des TSV Hartberg gegen den LASK in der Profertil Arena dabei. „Es war ein wundervoller Besuch bei unseren Nachbarn im Stadion – auch wenn das Ergebnis nicht in unserem Sinne war. Als Nachbarverein kennen wir die Anlage fast wie unsere eigene, trotzdem ist es etwas Besonderes, einen Spieltag in diesem Rahmen zu erleben“, berichtet SV-Obmann Mario Zugschwert.

Der Pöllauer Sportklub zu Gast beim SK Puntigamer Sturm Graz © ML Marketing

Der Pöllauer Sportklub durfte beim Spiel des SK Puntigamer Sturm Graz gegen den FK Austria Wien zu Gast sein. „Der Stadionbesuch war ein cooles Erlebnis. Man sieht die Teams beim Aufwärmen, merkt, wie die Spannung im Stadion steigt und wie viel im Hintergrund passiert – bei den Spielern, im Stadion und auch bei den Fans“, berichtet René Scherleitner, Schriftführer beim Pöllauer Sportklub.