Frau in der Wirtschaft Südoststeiermark lud kürzlich zum Impulsabend unter dem Motto „Unverschämt erfolgreich: Frauen zeigen Wirkung & Haltung – zu Geld, Macht & Perspektiven“ in die Raiffeisenbank Region Fehring ein. In zwei Podiumsdiskussionen beleuchtete man Themen wie Erfolg, Sichtbarkeit, finanzielle Selbstbestimmung und weibliche Perspektiven in Wirtschaft und Gesellschaft. Anschließend hatten die Teilnehmerinnen Gelegenheit, sich im Rahmen eines Pop-up-Forums zu vernetzen und ihre unternehmerischen Ideen zu präsentieren.

Neue Bezirksvorsitzende gewählt

Im Rahmen des Impulsabends fanden auch Neuwahlen statt: Christiane Ortner wurde einstimmig zur neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Silvia Reindl, die nach zwölf Jahren an der Spitze eine erfolgreiche Bilanz mit über 40 Veranstaltungen, zahlreichen Betriebsbesuchen und intensivem Austausch mit Unternehmerinnen der Region ziehen konnte.

Silvia Reindl und WKO-Vizepräsidentin Gabriele Lechner mit der frischgebackenen Bezirksvorständin Christiane Ortner (v.l.) © Julia Fellner

Reindl wird gemeinsam mit Bettina Wagner als Stellvertreterin weiterhin im Team verbleiben. Verabschiedet wurde die Hoteldirektorin Claudia Wendner, deren Funktion nun die Gastronomin Karin Rauch aus Dietersdorf übernimmt. WKO-Vizepräsidentin und Obfrau von Frau in der Wirtschaft Steiermark Gabriele Lechner gratulierte dem neuen Team und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit für die Unternehmerinnen der Südoststeiermark.