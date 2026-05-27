Die Roadshow „Think different – Think New“ der Jungen Wirtschaft machte kürzlich am Genussgut Krispel in Neusetz bei Straden Halt. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region nutzten die Veranstaltung, um sich über neue Denkansätze und Chancen in einer sich wandelnden Wirtschaftswelt auszutauschen. Als Gastredner begeisterte Hans Lercher vom Campus 02 der FH Graz mit seinem Vortrag zum Thema „Innovation Mindset“.

Anhand praxisnaher Beispiele und interaktiver Mini-Übungen zeigte Lercher, wie Unternehmen ihre Innovationskraft stärken können. Im Fokus standen dabei Neugier, Offenheit für Veränderungen und die Fähigkeit, Chancen in Herausforderungen zu erkennen. Neben wertvollen Impulsen für den Unternehmensalltag bot der Abend auch Gelegenheit zum Netzwerken.

KI-Workshop in St. Anna/Aigen

Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag vieler angekommen – darum luden St. Anna am Aigens Wirtschaftsbund-Ortsgruppenobmann Wolfgang Lippe und Bürgermeisterin Andrea Pock zu einem Workshop, bei dem KI-Anwendungen und deren Einsatzmöglichkeiten im Mittelpunkt standen.

Die Wirtschaftsbund-Ortsgruppe St. Anna/Aigen lud zum KI-Workshop in den Gemeindesaal © Gemeinde St. Anna/Aigen

KI-Experte Matthias Strafinger präsentierte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern praxisnah Tools wie ChatGPT, Claude, nano Banana oder die Automatisierungsplattform n8n und zeigte, wie sich damit Texte erstellen, Prozesse organisieren oder sogar einfache Homepages gestalten lassen. Ein Schwerpunkt lag auf der richtigen Formulierung von sogenannten Prompts, also gezielten Eingaben, mit denen KI-Systeme gesteuert werden.