Die Fuchs-Knopper KG blickt heuer auf ihr 20-jähriges Bestehen zurück. Gegründet wurde das Unternehmen am 1. Juni 2006 von Josef Fuchs-Knopper in St. Stefan ob Stainz. Der Betrieb im Bereich Trocken- und Innenausbau hat sich seither in der Region einen Namen gemacht und beschäftigt derzeit sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Anlässlich des Jubiläums lud man zum gemeinsamen Betriebsausflug mit allen Mitarbeitern, deren Familien sowie einigen langjährigen Firmenpartnern. Neben geselligen Stunden standen vor allem das Miteinander und die Wertschätzung der langjährigen Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

Firmenchef Josef Fuchs-Knopper bedankte sich besonders bei seinem Team, den Kundinnen und Kunden sowie den langjährigen Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Er freue sich auf viele weitere erfolgreiche Jahre. „Durch unsere langjährige Erfahrung bei anspruchsvollen Innenausbau-Baustellen, egal ob Neu- oder Altbau, überzeugen wir gerne mit der Qualität unserer Arbeiten“, sagte Fuchs-Knopper.

Trafik übernommen

Szenenwechsel nach Wies. Seit Juni führt dort Evelyne Ehmann die Trafik von Iris Hirt. Seitens der WKO Deutschlandsberg gratulierten Johann Lipp und Regionalstellenleiter Jan Ulrich gemeinsam mit der zweiten Vizebürgermeisterin Theresia Koch und Eibiswalds zweitem Vizebürgermeister Johann Jauk.