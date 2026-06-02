Kommandowechsel bei der Wirtschaftskammer Deutschlandsberg. Auf Michael Fischer, der erst im September vergangenen Jahres die Leitung der WKO-Außenstelle übernommen hatte, folgt Jan Ulrich.

Der Weststeirer studierte an der Karl-Franzens-Universität Graz Rechtswissenschaften, war danach im Kreditbereich bei einer Regionalbank tätig und von 2019 bis 2024 in einer Steuerberatungskanzlei. Seit 2025 ist Ulrich als juristischer Referent bei der WKO Steiermark aktiv und auch Vortragender am WIFI im Bereich Gewerbe- und Arbeitsrecht.

Impuls für die Region

Der Jurist leitet nun die Drehscheibe für mehr als 5000 Mitgliedsbetriebe, die im Bezirk rund 18.326 Arbeitsplätze sichern. Mit Ulrich setzt man laut Regionalstellenobmann Manfred Kainz einen wichtigen Impuls für die Region. Denn Deutschlandsberg sei ein vielfältiger Wirtschaftsraum – vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum Industriebetrieb. „Unsere Unternehmer brauchen schnelle, rechtssichere und verständliche Unterstützung. Mit Jan Ulrich bekommen sie einen Regionalstellenleiter, der die Praxis kennt, die rechtlichen Rahmenbedingungen beherrscht und für die Anliegen der Betriebe eine klare, kompetente Stimme in der Region sein wird“, sagte Kainz. Für Ulrich selbst ist die Regionalstelle ein wichtiger Partner für die Betriebe vor Ort.

„Mit unserem Service vor Ort wollen wir die Betriebe aktiv auf ihrem Weg der Weiterentwicklung begleiten – von der Gründung über arbeitsrechtliche Fragestellungen bis hin zur Betriebsübergabe. Mein Ziel ist, dass kein Unternehmen im Bezirk Deutschlandsberg mit seinen Anliegen allein bleibt und wir gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen, in denen unternehmerischer Einsatz sich lohnt“, sagte der neue Leiter.