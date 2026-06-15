Sommerliche Temperaturen, strahlender Sonnenschein und beste Stimmung: Das dritte „See-Opening“ lockte am Samstag zahlreiche Besucherinnen und Besucher an den Pibersteiner See. Die Veranstaltung markierte den offiziellen Start der Badesaison und bot einen abwechslungsreichen Tag voller Action, Spaß und Unterhaltung.

Hoher Spaßfaktor

Köflachs Stadtmarketing hatte auch heuer wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Zu den besonderen Attraktionen zählten ein zehn Meter hoher Kletterturm inklusive Flying-Fox-Anlage sowie die beliebte Sautrogregatta, bei der die Teilnehmer ihr Geschick auf dem Wasser unter Beweis stellen konnten. Sportlich ging es auch beim Riesenwuzzler-Turnier zu, welches in Kooperation mit der Glasfabriks- und Stadtkapelle Köflach ausgetragen wurde und für zahlreiche spannende Duelle sorgte.

Vor allem die jüngsten Gäste kamen voll auf ihre Kosten: Mehrere Hüpfburgen und Wasserrutschen sorgten den ganzen Tag über für Spiel, Spaß und Abkühlung. Auch am Abend hielt die ausgelassene Stimmung an. Die „Krochledern“ heizten dem Publikum mit ihrer mitreißenden Musik ordentlich ein und verwandelten das Seegelände in eine stimmungsvolle Feierzone. Im Anschluss übernahm ein DJ die musikalische Unterhaltung und sorgte bis in die Nachtstunden für beste Partystimmung.