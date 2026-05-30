Heuer im Sommer geht es wieder rund in Köflach. Von 3. Juli bis 28. August spielt es im Rahmen des Musiksommers Samba, Pop, Rock und Schlager am Rathausplatz. Angesagt haben sich Jess Robin, die Musikschule Köflach, Bosstria, Silvio Samoni, Manouka, die Legends of Rock, Leo Aberer & Cuba Libre, die Old School Basterds und der Musikverein Graden.

Das dichte Programm des Köflacher Musiksommers © Stadtgemeinde Köflach

Jeden Freitagabend ab 19 Uhr wird sich das Köflacher Zentrum in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne bei freiem Eintritt verwandeln. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher beim kubanischen Abend mit Leo Aberer & Cuba Libre: Zur stimmungsvollen Musik laden der Rotary Club Voitsberg-Köflach und KJS Bau zusätzlich zu einer Rum- bzw. Cocktail-Verkostung ein.

Den musikalischen Abschluss bildet in diesem Jahr – anstelle wie gewohnt „Da Summa is aussi“ – der Musikverein Graden, der sein 60-jähriges Bestehen mit dem „Musikfest Lipizzanerheimat“ feiert. Dieses erstreckt sich über zwei Tage und umfasst ein Bezirksmusikertreffen sowie zwei Konzerte, die in der Sporthalle stattfinden. Bürgermeister Helmut Linhart ist begeistert: „Auch in diesem Jahr haben wir bewusst vielen heimischen und regionalen Künstlern sowie Gruppen, die schon bei uns aufgetreten sind, den Vorzug gegeben. Ich bin stolz, dass wir auch heuer wieder so talentierte und hochkarätige Musikerinnen und Musiker bei uns begrüßen dürfen.“

Autokino am See

Auf schönes Wetter hoffen alle Beteiligten natürlich. Das wünschen sich aber auch die Organisatoren eines zweiten großen Events, das heuer den Köflacher Sommer bereichern wird. Das Autokino am Pibersteiner See. Freitag und Samstag, 19. und 20. Juni, steht der Parkplatz ganz im Zeichen nostalgischen Kinoflairs.

Im Juni gibt es ein Autokino am Pibersteiner See © Stadtgemeinde Köflach

In Kooperation mit Cinemacircus lässt die Stadtgemeinde das Lebensgefühl der 50er- und 60er-Jahre wieder aufleben. „Es ist uns stets ein großes Anliegen, für die Bevölkerung neue Highlights und besondere Erlebnisse zu schaffen, die es in dieser Form bei uns noch nicht gegeben hat. So entstand die Idee, erstmals ein Autokino anzubieten – und welcher Ort würde sich dafür besser eignen als das Areal am Pibersteiner See?“, so Bürgermeister Helmut Linhart.

Zwei Filme

Zum Programm: Am Freitag, dem 19. Juni, wird der Streifen „Hoppers“ gezeigt, ein Kinoabenteuer für einen gemeinsamen Abend für Groß und Klein. Der Samstag bringt den vierfach mit dem Oscar ausgezeichneten Film „Blood and Sinners“. Da er mit einer Altersfreigabe ab 16 Jahren versehen wurde, werden Besucherinnen und Besucher gebeten, einen gültigen Ausweis mitzuführen, damit die Altersfreigabe vor Ort kontrolliert werden kann.