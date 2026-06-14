Ein Alkounfall hat am Sonntagnachmittag mehrere Verletzte gefordert. Eine 46-Jährige war auf einer Nebenstraße in Döbriach in Radenthein unterwegs, als sie offenbar den Pkw einer entgegenkommenden 36 Jahre alten Pkw-Lenkerin übersehen. Es kam zur Kollision bei der die Frau sowie ihre beiden Mitfahrerinnen verletzt wurden. Die Neunjährige sowie die 68-Jährige mussten mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Villach geflogen werden. Ein mit der 46-Jährigen durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Ihr wurde der Führerschein vor Ort abgenommen.