Am Mittwoch gegen 17 Uhr wurde die Polizei angerufen und ein vermeintlich betrunkener Autofahrer im Bezirk Spittal wurde gemeldet.

Die angeforderte Polizeistreife der Inspektion Bad Kleinkirchheim konnte das genannte Fahrzeug im Zuge des Streifendienstes wahrnehmen. Der Lenker missachtete jedoch die Anhalteversuche der Beamten und flüchtete anschließend, wobei er bei einer Kreuzung zwei Verkehrsinseln überfuhr, wodurch zwei Verkehrsschilder beschädigt wurden.

Aggressiv

Nach erfolgter Nachfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn konnte das Fahrzeug von den Beamten angehalten werden. Der Lenker, ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau, musste jedoch aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den Beamten festgenommen werden.

Ein durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Der Führerschein konnte nicht abgenommen werden, da ihm dieser bereits entzogen wurde. Der Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau angezeigt.