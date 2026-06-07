Am Sonntag um 15.47 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Einsatz wegen eines Alkolenkers in Mettersdorf im Bezirk Wolfsberg alarmiert. Die Einsatzfahrt erfolgte mit Blaulicht und Folgetonhorn auf der Packer Bundesstraße B 70 in Framrach in Richtung Süden.

Vor dem Kreuzungsbereich mit der St. Pauler Landesstraße verringerte der 35-jährige Lenker des Einsatzfahrzeuges die Geschwindigkeit, um auf die St. Pauler Landesstraße abzubiegen. Gleichzeitig näherten sich auf der Gegenfahrbahn der B70 drei Motorradfahrer. Die beiden vorderen bogen nach rechts in die St. Pauler Landesstraße ein, um dem Polizeifahrzeug das Abbiegen zu ermöglichen.

Frontal gegen Seite

Der dritte nachfolgende Motorradlenker, ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land, fuhr aber die B70 geradeaus weiter. Dabei dürfte er den bereits im Kreuzungsbereich befindlichen Streifenwagen übersehen haben und stieß frontal gegen die linke vordere Fahrzeugseite.

Der 67-Jährige wurde zu Boden geschleudert, das Motorrad kam auf ihm zum Liegen. Die Polizisten hoben das Motorrad vom Verunfallten und alarmierten die Rettung. Der Motorradlenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Wolfsberg gebracht. Die Streifenwagenbesatzung blieb unverletzt.

Zweiter Alkolenker

Nur wenige Minuten später hatte es die Polizei im Lavanttal erneut mit einem Alkolenker zu tun. Es war nicht derselbe, wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion auf Anfrage der Kleinen Zeitung klarstellt. Ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg lenkte gegen 16 Uhr sein Auto auf der Ettendorfer Landesstraße L143 im Gemeindegebiet von St. Andrä in nördliche Richtung. Dabei überholte er trotz Gegenverkehrs einen Pkw und bog danach in eine Gemeindestraße ein.

Anschließend setzte er zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen. Eine Polizeistreife sah die Übertretungen und versuchte, den Lenker mit Blaulicht und Folgetonhorn sowie dem Lautsprecher anzuhalten. Dieser entzog sich jedoch der Anhaltung und es gelang ihm sogar kurzfristig die Flucht.

Zu Fuß geflüchtet

Der 44-Jährige konnte aber kurz darauf zu Fuß von einer weiteren Polizeistreife lokalisiert und angehalten werden. Die Aufforderung zum Alkotest verweigerte er. Der Führerschein wurde elektronisch und physisch gegen Bestätigung vorläufig abgenommen. Das Auto konnte in der Nähe in einem Waldstück gefunden werden. Der 44-Jährige wird angezeigt.