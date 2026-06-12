In der Nacht auf Freitag fand in Kärnten unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung ein landesweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt.

Dabei wurden insgesamt neun Führerscheine wegen Lenken eines KFZ unter Alkoholeinfluss und zwei Führerscheine wegen Drogenkonsums abgenommen. Weiters wurden zehn Minderalkoholisierungen festgestellt. Zudem gab es 329 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz, die angezeigt wurden, 335 Organmandate wurden eingehoben.