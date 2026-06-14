Fanny Jöbstl zeigte beim renommierten internationalen Dressurturnier in Achleiten ihr Können. Erst feierte sie auf „Elastico“ den Sieg im Bewerb Young-Rider-Team und dann legte das Duo im Young-Rider-Individual mit einem weiteren Sieg nach. „Ich konnte mich im Individual besser konzentrieren und dadurch schneller reagieren. Wir haben viel besser zusammengearbeitet und uns gemeinsam verbessert. Die Bedingungen hier sind immer perfekt, ich komme immer wieder gerne nach Achleiten“, sagte die steirische Nachwuchshoffnung nach ihren Siegen im malerischen Schlossparkviereck. Mit dem Sieg im Grand Prix (16–25) von Valentina Friedl auf „Korefan“ und dem dritten Rang von Florian Bacher auf „Da Vinci“ im Grand-Prix-Special wurde das steirische Ergebnis am Schlusstag abgerundet. Stefan Lehfellner gewann den Grand-Prix-Special auf „L’Espoir“ und die Deutsche Laura Strobel („Valparaiso“) den Grand-Prix-Freestyle.