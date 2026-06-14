Die New York Knicks sind erstmals seit 53 Jahren wieder Meister in der NBA. Drei Tage nach einem 29-Punkte-Comeback im Madison Square Garden gewannen die Knicks gegen die San Antonio Spurs in der Nacht auf Sonntag Spiel fünf der „best-of-seven“-Serie mit 94:90 - und das nach zwischenzeitlich 16 Punkten Rückstand. Angeführt von Jalen Brunson mit 45 Punkten holten die Knicks damit den notwendigen vierten Sieg in der Serie gegen die Spurs und damit den dritten NBA-Titel ihrer Geschichte.

„Ich habe keine Worte. Alles, von dem ich jemals geträumt habe. Ich weiß nicht, was ich fühle. Ich bin in Ehrfurcht. Immer wenn sie uns angezählt haben, haben wir einen Weg gefunden“, sagte Brunson bei ESPN. Als er gefragt wurde, was es ihm bedeutet, den Titel mit seinem Vater Rick, der im Betreuerstab der Knicks arbeitet, feiern zu können, war er sekundenlang ruhig und sagte dann nur: „Das siehst du.“

Wie in jedem der vorausgehenden vier Spiele gingen die Spurs zweistellig in Führung, die Knicks hatten Schwierigkeiten mit ihren Würfen. Zum vierten Mal aber kam New York irgendwann in den Rhythmus und arbeitete sich zurück – dieses Mal gelang der Ausgleich nach einem 10:0-Lauf im Schlussviertel beim 83:83. Gut eine Minute danach gingen die Knicks beim 86:85 erstmals seit der Anfangsphase in Führung.

Beiden Teams war der Druck anzumerken, bis zum ersten Treffer durch Victor Wembanyama für die Spurs hatten die Profis schon sechs Fehlwürfe angesammelt. Nach vier Minuten hatte der Franzose drei Blocks und damit so viele wie die Knicks Punkte. Die erste zweistellige Führung hatten die Gastgeber beim 18:8 nach acht Minuten, der Vorsprung wuchs auf bis zu 16 Zähler. Die Knicks verkürzten aber noch vor der Pause auf nur noch drei Punkte, zur Halbzeit lagen die Spurs dann 42:37 voran.

Fans feiern ausgelassen

In New York jubelten die Fans nach dem Titel ausgelassen, spontan wurde im Central Park ebenso gefeiert wie in der Stadt, die Polizei musste mitunter den Fans aber bei sogar mit dem Einsatz von Tränengas Einhalt gebieten. Auch das Empire State Building erstrahlte in den Farben der Knicks: orange und blau.