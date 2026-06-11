Zehn Jahre hat der Wiener Jakob Pöltl in der besten Basketball-Liga der Welt bereits auf dem Buckel. 2026 schaffte er mit seinen Toronto Raptors den heißersehnten Einzug in die NBA-Play-offs. Um dort wenig später in Runde eins auf bitterste Art und Weise auszuscheiden. In Spiel sieben musste man sich Favorit Cleveland Cavaliers beugen. „Wenn es so läuft, denkt man schon darüber nach, dass man es hätte besser machen können und dass mehr drinnen war“, denkt Pöltl, der seit knapp drei Wochen wieder in der Heimat weilt, noch einmal zurück.

Gleichzeit weiß der 2,13 Meter große Center aber auch: „Wir haben ein junges Team, viele haben ihre ersten Play-off-Erfahrungen überhaupt gemacht. Und dafür haben sie es zum Großteil schon sehr souverän gemacht. Es ist schwer zu sagen, was es braucht, um den nächsten Schritt zu machen. Wahrscheinlich Konstanz, etwas mehr Anpassungsfähigkeit in der Play-off-Phase. Wichtig ist, dass wir ihn nächstes Jahr machen.“

Denn die Raptors, wo 30-Jährige schon zu den älteren Eisen zählt, sind weiter im Wachstum, werden den Weg sicher im Sommer weitergehen. „Über Trades mache ich mir persönlich keine Gedanken, das ist nicht mein Job. Das Management hat in den letzten Jahren gute Arbeit gemacht, ein Team zusammenzustellen, das im Kommen ist. Es ist Teil der NBA, dass der eine oder andere kommen und gehen wird“, so Pöltl, der die Dinge gewohnt pragmatisch „nicht überanalysieren“, sondern einfach beim nächsten Mall „besser machen“ will.

Jetzt ist auch einmal Zeit für die „Klassiker“, wie Pöltl sie nennt: „Familie besuchen, Zeit mit Freunden verbringen. Und der Rest ist eh Training.“ Training, das nach anhaltenden Rückenproblemen in der Vorsaison ganz klar getaktet wird: „Kein Kontakt-Training im Sommer, alles auf den Rücken angepasst. Es wird analysiert, wo die Problempunkte liegen und wie man vorbeugen kann, dass man unter der Saison wieder Probleme bekommt. Zuletzt fühlte ich mich gut, dieses Gefühl will ich nicht verlieren.“ Darüber hinaus steht der eine oder andere Urlaub an, ebenso wie eine gemeinsame Trainingswoche mit den Raptors-Kollegen in Europa.

Und natürlich – in einem Jahr wie diesem mit der Austragung in Nordamerika – die Fußball-WM. „Ich traue dem Team viel zu, werde mir die Spiele auch anschauen. Ich schaue gerne mit Freunden zusammen Fußball“, verrät Pöltl, der die Thematik mit den Einreiseproblematiken mitbekam. „Grundsätzlich finde ich das schade. Es ist ein Event, wo die Welt zusammenkommt. Wenn dann einige nicht einreisen können, nimmt das ein bisschen vom Flair weg. Ich hoffe trotzdem auf gute Stimmung“, ist Pöltl optimistisch, glaubt aber auch: „Die Nordamerikaner wollen das Momentum für den Fußballsport sicher nutzen, ich glaube aber nicht, dass er jetzt so durchstartet, sondern, dass die anderen Sportarten schon größer bleiben werden.“

Wie ist es um den Basketballsport in Österreich bestellt?

Die Ehre, für sein Land international zu spielen, genoss auch Pöltl schon öfter. Diesen Sommer stehen in der (Vor-)Qualifikation zur WM noch Spiele an. Ob „Big Jak“ wieder einläuft? „Ich würde gerne, habe mit Toronto und dem Nationalteam schon gesprochen, es hängt aber an der Gesundheit. Wir werden das ehestmöglich entscheiden.“ Nach zehn Jahren in Amerika ist Pöltl auch der heimische Sport wichtig, betonte er doch vor einer Dekade, dass er sich durch sein NBA-Engagement wünschen würde, dass in Österreich ein Boom entsteht. Was ist seither passiert? Pöltl: „Ich kann es nicht genau beurteilen, sehe aber, dass etwa durch die 3x3-Projekte ein guter Weg gefunden wurde, dass das Nationalteam in die richtige Richtung geht und dass einige junge Legionäre in Europa spielen. Das sind für mich Zeichen, dass etwas weitergeht.“